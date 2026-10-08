Pánico en Chile por enorme aluvión que arrasó con todo a su paso: las estremecedoras imágenes
Un abrupto desborde de barro, agua y escombros arrastró vehículos particulares y colectivos, generando un desastre mientras avanzaba velozmente.
Un abrupto desborde de barro, agua y escombros sacudió este jueves 8 de octubre a la precordillera de Santiago de Chile, afectando severamente a la comuna de Las Condes. El fenómeno meteorológico arrastró vehículos particulares y colectivos del transporte público, generando zozobra e interrupciones en la zona oriente.
Colapso e imágenes impactantes en Santiago de Chile
El episodio se desencadenó durante la tarde del jueves tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca precordillerana. La emergencia tuvo su punto crítico en la intersección de las avenidas General Blanche y San Carlos de Apoquindo, donde el caudal bajó con extrema fuerza, convirtiendo las arterias urbanas en torrentes de barro y piedras.
A través de las redes sociales y medios locales, se difundieron impactantes registros que mostraron la violencia de la marea de lodo. Entre las escenas más dramáticas se observó a automóviles particulares arrastrados sin control e incluso un bus del sistema de transporte público RED cercado y movilizado por la fuerza de la corriente.
Afectación académica y respuesta de las autoridades
El aluvión interrumpió de inmediato la rutina del sector oriente capitalino:
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Bloqueos en instituciones: La Universidad de los Andes debió prohibir el ingreso y la salida de su campus debido al anegamiento total de los accesos principales.
Operativo de rescate: Carabineros de Chile y equipos de Bomberos y personal municipal se desplegaron rápidamente en los puntos más vulnerables para auxiliar a los conductores atrapados y controlar la situación.
Reporte preliminar: Pese a la magnitud del desastre material, los primeros balances de los organismos de emergencia indicaron que no se registraron personas fallecidas ni heridos de gravedad de manera inmediata.
Un frente meteorológico que supera registros acumulados
Este alud es consecuencia del frente de mal tiempo que golpea a la zona central y sur de Chile desde inicios de la semana. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sector precordillerano acumuló más de 100 mm de agua caída en pocas horas (registrados en estaciones como Tobalaba), superando ampliamente los promedios esperados para el mes de octubre y generando el rápido desborde de canales y quebradas locales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar transitar por la zona alta de la ciudad mientras continúan las labores de despeje de vías y remoción de escombros.
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