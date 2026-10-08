Pánico en Chile por enorme aluvión que arrasó con todo a su paso: las estremecedoras imágenes

Bloqueos en instituciones: La Universidad de los Andes debió prohibir el ingreso y la salida de su campus debido al anegamiento total de los accesos principales.

Operativo de rescate: Carabineros de Chile y equipos de Bomberos y personal municipal se desplegaron rápidamente en los puntos más vulnerables para auxiliar a los conductores atrapados y controlar la situación.

Reporte preliminar: Pese a la magnitud del desastre material, los primeros balances de los organismos de emergencia indicaron que no se registraron personas fallecidas ni heridos de gravedad de manera inmediata.

Un frente meteorológico que supera registros acumulados

Este alud es consecuencia del frente de mal tiempo que golpea a la zona central y sur de Chile desde inicios de la semana. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sector precordillerano acumuló más de 100 mm de agua caída en pocas horas (registrados en estaciones como Tobalaba), superando ampliamente los promedios esperados para el mes de octubre y generando el rápido desborde de canales y quebradas locales.