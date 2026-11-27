El video de Jair Bolsonaro que compartió uno de sus hijos: "Aun con el sistema intentando matarlo..."
El expresidente de Brasil, condenado por un intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva, permanece internado en un nosocomio de Brasilia.
Como se sabe, Jair Bolsonaro se encuentra internado en el Hospital DF Star de Brasilia por una obstrucción intestinal asociada a las secuelas de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.
Posteriormente, se informó que presentó una neumonía broncoaspirativa bilateral durante la hospitalización, aunque su cuadro general seguía siendo considerado estable por el equipo médico, pero sin fecha prevista de alta.
En las últimas horas, su segundo hijo, Carlos, quien funge como portavoz de su padre, compartió en redes sociales un breve video en el que se ve al expresidente de Brasil comiendo en su habitación hospitalaria, donde está “recuperándose”.
“Así es como lo veo recuperándose una vez más. Aun con el sistema intentando matarlo física, histórica y políticamente, nos da otra muestra de perseverancia. E incluso censurado, nos ofrece más gestos para que veamos más y más sobre las entrañas de la política. ¡Fuerza Presidente Jair Bolsonaro!”, escribió el senador electo por el estado de Santa Catarina.
Jair Bolsonaro: condenado y hospitalizado
Alejado del poder desde fines de 2022, Jair Bolsonaro enfrenta una condena judicial por su participación en un intento de golpe de Estado y, al mismo tiempo, permanece hospitalizado por nuevas complicaciones de salud derivadas del atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.
Su situación judicial dio un giro decisivo tras el avance de las investigaciones sobre los intentos de desconocer el resultado de las elecciones que devolvieron a Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia.
De hecho, el expresidente fue condenado a 27 años de prisión por una trama destinada a mantenerse en el poder después de su derrota electoral. Actualmente cumple la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria autorizado por la Justicia brasileña.
El pasado 20 de noviembre fue trasladado al Hospital DF Star, en Brasilia, tras sufrir fuertes dolores abdominales, y los médicos diagnosticaron una obstrucción intestinal asociada a las secuelas de la puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018, episodio que marcó de manera permanente su estado físico y que ya derivó en numerosas intervenciones quirúrgicas.
Durante la internación, el cuadro se complicó con una neumonía broncoaspirativa bilateral detectada tras episodios de vómitos y dificultades respiratorias. No obstante, los partes médicos difundidos por el hospital señalaron que el paciente permanecía clínicamente estable y sin previsión inmediata de alta.
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