Su situación judicial dio un giro decisivo tras el avance de las investigaciones sobre los intentos de desconocer el resultado de las elecciones que devolvieron a Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia.

De hecho, el expresidente fue condenado a 27 años de prisión por una trama destinada a mantenerse en el poder después de su derrota electoral. Actualmente cumple la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria autorizado por la Justicia brasileña.

El pasado 20 de noviembre fue trasladado al Hospital DF Star, en Brasilia, tras sufrir fuertes dolores abdominales, y los médicos diagnosticaron una obstrucción intestinal asociada a las secuelas de la puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018, episodio que marcó de manera permanente su estado físico y que ya derivó en numerosas intervenciones quirúrgicas.

Durante la internación, el cuadro se complicó con una neumonía broncoaspirativa bilateral detectada tras episodios de vómitos y dificultades respiratorias. No obstante, los partes médicos difundidos por el hospital señalaron que el paciente permanecía clínicamente estable y sin previsión inmediata de alta.