Bolivia: el Congreso podría derogar una ley para que las Fuerzas Armadas reprima las protestas sociales
Hace casi un mes que el país está en una crisis económica e institucional con cientos de rutas bloqueadas por manifestantes. Confirmaron una muerte.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está en vías de derogar la Ley de Estado de Excepción para permitir que el presidente Rodrigo Paz le encargue a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir y dispersar las protestas sociales y sindicales que mantienen al país paralizado desde principios de mayo.
A casi un mes del primer corte de ruta y la primera protesta ante la sede de Gobierno en La Paz, la Cámara de Diputados comenzó este martes a debatir la posible derogación de la Ley N°1.341, que regula las condiciones del Estado de Excepción, hoy vigente en Bolivia.
Así como el Senado aprobó la derogación el domingo pasado con más de dos tercios de los votos por parte del oficialista Partido Demócrata Cristiano, el tema pasó a Diputados, donde el partido de Paz tiene 49 de 130 bancas.
En estos días, el Movimiento al Socialismo (MAS) de los expresidentes de Bolivia Evo Morales y Luis Arce tiene dos bancas en la Cámara de Diputados, y cero en el Senado.
La actual Ley de Estado de Excepción data de 2020 y surgió como respuesta al golpe de estado que derrocó a Evo Morales en noviembre de 2019. El mandatario escapó hacia la Argentina mientras Jeanine Áñez asumía la Presidencia, y el Congreso nacional aprobó la norma para contener el caos interno.
La ley plantea que el Ejecutivo debe justificar las medidas que adopte en beneficio de la paz interna, establece los límites temporales para la medida y habilita mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Presidente.
Hasta el martes de esta semana había 20 cortes sólo en el Departamento de La Paz, que mantenían aislada la capital. El Gobierno terminó aceptando que un manifestante de 24 años murió durante los operativos desplegados para liberar rutas tomadas por protestas.
Por mucho que Evo Morales reclamó elecciones adelantadas, Paz redobló la apuesta diciendo que las protestas actuales, nacidas del descontento social por problemas en el abastecimiento de combustibles y otras carencias, son "un parto doloroso pero necesario" para dejar la escructura de poder concentrado en un solo partido político.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario