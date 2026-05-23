Fracasan los nuevos operativos para liberar rutas de Bolivia: manifestantes piden la renuncia del presidente

El ministro encabezó la caravana para llevar alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas, conformada por unos 150 vehículos oficiales, entre camiones, colectivos y tractores para limpiar la ruta sembrada de piedras, bloques de cemento, troncos y tierra.

En varios tramos, los manifestantes, sobre todo los campesinos aimaras, intentaron rechazar el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, según dieron cuenta todos los medios de comunicación bolivianos.

En tanto, y mientras los manifestantes piden también la renuncia del presidente Paz, se registraron también actos de vandalismo. Pasado el mediodía, quemaron un vehículo de transporte de pasajeros que estaba vacío; además, otro grupo saqueó las oficinas de la entidad estatal Vías Bolivia en las afueras de El Alto e incendió el edificio en la carretera.

Las protestas contra el gobierno y sus medidas de ajuste, con bloqueos de rutas que en los últimos días se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, son alentadas por campesinos aimaras del Altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales.