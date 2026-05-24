Bolivia: Evo Morales pidió elecciones anticipadas en medio de la crisis y los bloqueos

El sábado, el gobierno desplegó un operativo conjunto de fuerzas policiales y militares para despejar una de las principales rutas entre La Paz y Oruro, pero la intervención volvió a fracasar. La caravana oficial fue atacada en distintos tramos con piedras y explosivos caseros, y los manifestantes reinstalaron rápidamente los bloqueos tras el paso de los vehículos.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que encabezó el operativo, denunció que la comitiva sufrió al menos tres emboscadas y que incluso su vehículo fue dañado. Finalmente, el funcionario debió regresar a La Paz por caminos alternativos durante la madrugada.

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Desde el gobierno sostienen que las protestas buscan desestabilizar el orden democrático y responsabilizan a Morales por su organización. También advirtieron que podrían avanzar con medidas más severas si no se logra una salida mediante el diálogo, incluso la declaración de un estado de excepción.

En este escenario, la crisis continúa escalando, con rutas bloqueadas, dificultades en el abastecimiento y un conflicto político que suma presión sobre un gobierno que lleva apenas seis meses en el poder.