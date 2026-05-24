Bolivia: Evo Morales pidió elecciones anticipadas en medio de la crisis y los bloqueos
El expresidente reclamó comicios en 90 días tras el fracaso de un operativo oficial para despejar rutas. Hay 59 cortes activos y crece la tensión con el gobierno de Rodrigo Paz.
Evo Morales le reclamó al gobierno de Rodrigo Paz que convoque a elecciones en un plazo de 90 días, en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia tras el fracaso de un nuevo operativo para despejar los bloqueos de rutas.
Durante su programa radial, Morales planteó que el Ejecutivo tiene "dos caminos": avanzar en una salida represiva o impulsar una transición con comicios anticipados. "Para que no haya muertos ni heridos, la pacificación pasa por una transición y elecciones en 90 días", sostuvo.
El pedido se da en un contexto de fuerte tensión, ya que desde hace tres semanas manifestantes mantienen cortes en rutas clave de Bolivia, especialmente en las zonas andinas, lo que generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, principalmente en La Paz. La inflación también se vio impactada y alcanzó el 14% interanual en abril.
Según datos oficiales, este domingo había al menos 59 bloqueos activos en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en La Paz, Oruro y Potosí. Las protestas son impulsadas por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y grupos afines a Morales, que exigen la renuncia del presidente.
El sábado, el gobierno desplegó un operativo conjunto de fuerzas policiales y militares para despejar una de las principales rutas entre La Paz y Oruro, pero la intervención volvió a fracasar. La caravana oficial fue atacada en distintos tramos con piedras y explosivos caseros, y los manifestantes reinstalaron rápidamente los bloqueos tras el paso de los vehículos.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que encabezó el operativo, denunció que la comitiva sufrió al menos tres emboscadas y que incluso su vehículo fue dañado. Finalmente, el funcionario debió regresar a La Paz por caminos alternativos durante la madrugada.
Desde el gobierno sostienen que las protestas buscan desestabilizar el orden democrático y responsabilizan a Morales por su organización. También advirtieron que podrían avanzar con medidas más severas si no se logra una salida mediante el diálogo, incluso la declaración de un estado de excepción.
En este escenario, la crisis continúa escalando, con rutas bloqueadas, dificultades en el abastecimiento y un conflicto político que suma presión sobre un gobierno que lleva apenas seis meses en el poder.
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