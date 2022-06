A lo Trump: Bolsonaro se prepara para denunciar fraude y desconocer el resultado de las elecciones

"Tengo derecho a desconfiar de las urnas electrónicas, no creo en ellas. No se puede auditar, no se puede saber si el voto de una persona fue a un candidato o a otro, no hay criterio técnico. Desconfío", afirmó el político ultraderechista a la radio Super Tupí y así comenzó a preparar el terreno para denunciar y desconocer el resultado en las urnas tal como hizo el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.