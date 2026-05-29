Comunicado de Cancillería por los dos argentinos detenidos en Libia

La caravana había partido el 8 de mayo pasado desde Argelia y atravesó distintos puntos de Túnez y el oeste de Libia con el objetivo de acercar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

De acuerdo con la denuncia realizada por la organización, una delegación del convoy se dirigió a un puesto de control militar ubicado en la ciudad de Sirte para negociar el paso de la caravana con autoridades del este de Libia. Fue a partir de ese momento cuando se perdió todo contacto con el grupo. La organización sostuvo que la desaparición de los integrantes del convoy podría estar vinculada con una detención realizada por fuerzas que responden a las autoridades del este de Libia, territorio controlado por el mariscal Jalifa Haftar.

Gaza evacuación de civiles

Además de los dos argentinos, entre las personas que integraban la delegación había ciudadanos de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez. Los organizadores indicaron que no recibieron información oficial sobre el paradero de los activistas ni sobre los motivos de la retención.

La Cancillería señaló que, inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, activó gestiones a través de la Embajada Argentina en Túnez, que es concurrente en Libia. El objetivo fue coordinar con autoridades y representaciones de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información, conocer el estado de los argentinos y pedir por su pronta liberación.

Uno de los puntos centrales del caso es que las fuerzas que controlan el este de Libia todavía no confirmaron formalmente ni el listado de personas detenidas ni el lugar exacto en el que se encuentran. Sin embargo, el Palacio San Martín sostuvo que la información recolectada hasta el momento permite afirmar que Giménez y Aguilera están dentro de ese grupo y que permanecen alojados en Bengasi.

canciller quirno Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores

El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, ya que Italia tiene presencia consular en Bengasi. El cónsul italiano pudo visitar a ciudadanos italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los argentinos.

De acuerdo con el comunicado, el representante italiano también pidió una mejora en las condiciones de detención, solicitud que fue respondida de manera positiva por las fuerzas de seguridad involucradas. Pese a eso, la Cancillería aclaró que todavía no hay información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que mantiene diálogo y coordinación con embajadas, consulados de países amigos y organismos internacionales presentes en el terreno, entre ellos la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el comunicado, además, remarcó que presta asistencia consular a todos los argentinos en el exterior, incluso ante “acciones imprudentes y temerarias” como las que, según el Gobierno, llevan adelante algunas personas y organizaciones.

retorno a gaza4

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión internacional por las distintas iniciativas humanitarias que buscan llegar a Gaza. Días atrás, otra misión impulsada por la denominada Flotilla Global Sumud fue interceptada por fuerzas israelíes cuando intentaba ingresar al enclave palestino por vía marítima. Ese operativo generó repercusiones internacionales luego de la difusión de imágenes y denuncias sobre el trato recibido por los activistas a bordo de la embarcación.

La nueva situación registrada en Libia vuelve a poner el foco sobre las dificultades que enfrentan las organizaciones humanitarias que intentan llegar a Gaza para asistir a la población afectada por el conflicto.