Desopilante teoría conspirativa de Horacio Pagani sobre la escalada bélica en Medio Oriente y la Finalissima

Con la sede de Doha bajo amenaza de bombardeos y la actividad deportiva paralizada en la región, la posibilidad de mudar la Finalissima a los Estados Unidos, en el mismo año del Mundial, cobra fuerza, aunque para Pagani esto no sería una consecuencia del azar, sino un objetivo buscado desde el inicio del conflicto en este convulsionado inicio del 2026.

Esta poco probable hipótesis lanzada el domingo, no tardó en llegar a las redes sociales donde el nombre del experimentado periodista volvió a ser tendencia y blanco de algunas cargadas.