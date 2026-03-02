Desopilante teoría conspirativa de Horacio Pagani sobre la escalada bélica en Medio Oriente y la Finalissima
Según el experimentado periodista deportivo, el rol de Estados Unidos en los ataques a Irán escoden fines relacionados con el marketing.
El debate deportivo en Canal 13 escaló rápidamente hacia las teorías conspirativas de la mano del siempre controvertido periodista deportivo Horacio Pagani, quien adjudicó la escalada bélica en Medio Oriente a un mejor objetivo futbolístico.
En medio de la incertidumbre por la realización de la Finalissima entre la Selección Argentina y España en Qatar, el experimentado periodista lanzó una hipótesis que dejó atónitos a sus compañeros de piso, vinculando el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán con intereses puramente futbolísticos.
Mientras el mundo observa con preocupación la escalada bélica que obligó a suspender el fútbol en Qatar, Pagani sugirió que detrás de los movimientos militares existe una intención oculta para beneficiar a la industria del deporte en Occidente.
"Estados Unidos maneja todas las cuestiones, y yo creo que el ataque a Irán fue para que se juegue el partido (la Finalissima) en Miami", disparó el periodista, sugiriendo que el conflicto regional es la excusa perfecta para trasladar el duelo de campeones a suelo estadounidense.
La teoría de Pagani se apoya en el creciente peso de Miami como nueva capital del fútbol tras la llegada de Lionel Messi a la franquicia de esa ciudad.
Con la sede de Doha bajo amenaza de bombardeos y la actividad deportiva paralizada en la región, la posibilidad de mudar la Finalissima a los Estados Unidos, en el mismo año del Mundial, cobra fuerza, aunque para Pagani esto no sería una consecuencia del azar, sino un objetivo buscado desde el inicio del conflicto en este convulsionado inicio del 2026.
Esta poco probable hipótesis lanzada el domingo, no tardó en llegar a las redes sociales donde el nombre del experimentado periodista volvió a ser tendencia y blanco de algunas cargadas.
