Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "muy por delante" de plazos previstos en guerra contra Irán
No contento con los frentes abiertos en el Caribe, Donald Trump puso su mirada en Medio Oriente. Confirmaron la muerte del líder supremo de Irán, Alí Khamenei.
El presidente De los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está cumpliendo sus objetivos antes de lo previsto en el marco de la ofensiva contra Irán, aunque advirtió que la guerra podría extenderse "mucho más" de lo que estimó inicialmente.
"Ya vamos muy por delante de nuestras proyecciones temporales", dijo Trump desde la Casa Blanca, donde remarcó sus intenciones de no dejar blancos sin tocar gracias a las "fuerzas armadas más fuertes y poderosas -por lejos- de todo el mundo".
"Vamos a vencer, con facilidad", agregó el mandatario, confiado en que la ofensiva contra Irán podría extenderse más allá del mes programado en el Pentágono.
"Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá", indicó en declaraciones reproducidas por el sitio ABCNews, de Estados Unidos.
El ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos e Israel el sábado pasado en Teherán, la capital de Irán, provocó la muerte de decenas de civiles, pero además puso fin a una era con el deceso del Ayatollah Ali Khamenei y su esposa, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.
En represalia, Irán bombardeó bases e instalaciones militares estadounidenses en los países de la región, como Qatar, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel e Irak.
Además, este lunes Teherán atacó la refinería Ras Tanura, en Arabia Saudita, que es considerada una de las más grandes del mundo.
Donald Trump expresó sus condolencias por la muerte de cuatro miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron durante las maniobras del fin de semana en Irán y Medio Oriente, y aseguró que "en su memoria" continuarán con la misión de "aplastar a la amenaza terrorista que este régimen supone para el puebli americano".
También hay 18 militares heridos, y más de 115 civiles, entre ellos menores de edad, que murieron en Irán tras recibir el bombardeo que fue descrito por medios estadounidenses como una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel.
