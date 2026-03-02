Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "muy por delante" de plazos previstos en guerra contra Irán

En represalia, Irán bombardeó bases e instalaciones militares estadounidenses en los países de la región, como Qatar, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel e Irak.

netanyahu jamenei y trump

Además, este lunes Teherán atacó la refinería Ras Tanura, en Arabia Saudita, que es considerada una de las más grandes del mundo.

Donald Trump expresó sus condolencias por la muerte de cuatro miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron durante las maniobras del fin de semana en Irán y Medio Oriente, y aseguró que "en su memoria" continuarán con la misión de "aplastar a la amenaza terrorista que este régimen supone para el puebli americano".

También hay 18 militares heridos, y más de 115 civiles, entre ellos menores de edad, que murieron en Irán tras recibir el bombardeo que fue descrito por medios estadounidenses como una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel.