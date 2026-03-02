Según Marco Rubio, Estados Unidos atacó a Irán de manera "preventiva" tras conocer los planes de Israel

Alí Khamenei irán

Este lunes Rubio remarcó: "Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" -un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso-, Rubio insistió en los planes que Israel podría haber compartido o no con su aliado norteamericano.

"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado -y creíamos que lo sería-, vendrían inmediatamente a por nosotros", indicó Rubio.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió antes de plantear el hipotéticos caso de que Irán hubiera atacado primero las bases militares estadounidenses en países vecinos a Irán, en cuyo caso "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que Israel llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave.

Donald Trump Benjamin Netanyahu

El Gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu decidió actuar tras recibir información de inteligencia sobre una reunión clave de la cúpula del gobierno iraní.

Marco Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara la acción porque "pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir".

"Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", dijo Rubio antes de sincerarse sobre el objetivo de la misión en Teherán, que era "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales".