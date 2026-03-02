Según Marco Rubio, Estados Unidos atacó a Irán de manera "preventiva" tras conocer los planes de Israel
El funcionario afirmó que Estados Unidos no buscaba la liberación del pueblo iraní, sino "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos".
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que Washington atacó "de forma preventiva" a Irán el sábado pasado debido a los planes que Israel tenía para la región.
"Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a los periodistas en Washington DC, antes de informar a legisladores destacados.
Irán respondió al ataque "preventivo" del sábado pasado con un bombardeo a las bases militares estadounidenses en Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel e Irak.
Cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos murieron durante el fin de semana debido a los sucesivos ataques de Irán a objetivos estadounidenses.
Alrededor de 153 personas -en su mayoría, niñas y niños- murieron el domingo pasado en un ataque a una escuela en Minab, sur de Irán, que el gobierno de Teherán le atribuyó a Israel con apoyo de los Estados Unidos, informó la BBC.
Este lunes Rubio remarcó: "Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel.
Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" -un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso-, Rubio insistió en los planes que Israel podría haber compartido o no con su aliado norteamericano.
"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado -y creíamos que lo sería-, vendrían inmediatamente a por nosotros", indicó Rubio.
"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió antes de plantear el hipotéticos caso de que Irán hubiera atacado primero las bases militares estadounidenses en países vecinos a Irán, en cuyo caso "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que Israel llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave.
El Gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu decidió actuar tras recibir información de inteligencia sobre una reunión clave de la cúpula del gobierno iraní.
Marco Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara la acción porque "pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir".
"Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", dijo Rubio antes de sincerarse sobre el objetivo de la misión en Teherán, que era "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales".
