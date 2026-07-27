El canciller de Brasil recibió al embajador argentino para pedir explicaciones por los dichos de Javier Milei
Mauro Vieira convocó formalmente al representante de la Argentina en Brasilia para transmitirle el repudio oficial de su país.
El conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil ingresó en una etapa de máxima fricción. Este lunes, el canciller brasileño, Mauro Vieira, mantuvo un encuentro formal con el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, con el objetivo de manifestarle el rechazo absoluto de su administración ante las recientes declaraciones del presidente Javier Milei.
La citación fue impulsada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) como respuesta al profundo malestar generado en el Palacio de Planalto.
La medida diplomática se originó tras la participación de Milei en un acto político en San Pablo junto al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño.
En dicho evento, el jefe de Estado argentino respaldó explícitamente la futura candidatura presidencial opositora y advirtió sobre el rumbo político del país vecino: “Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, sostuvo Milei ante el público, a la vez que convocó a los brasileños “a no dejarse robar el futuro”.
A estos cuestionamientos directos se sumaron las duras críticas lanzadas contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, y las declaraciones formuladas posteriormente en una entrevista radial, donde el mandatario argentino aseguró que el gobierno de Lula había financiado una supuesta campaña en su contra.
Con la formalización de este llamado de atención en la sede de la cancillería brasileña, la relación bilateral profundiza su deterioro, marcando un hito de fuerte distanciamiento político entre ambas naciones sudamericanas.
Lula da Silva ninguneó Javier Milei en medio de la escalada diplomática
Tras los duros ataques verbales de Javier Milei durante un acto político junto a Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció públicamente por primera vez para responder a los cuestionamientos que desataron la crisis diplomática.
Lejos de ensayar una defensa formal o profundizar la confrontación dialéctica, el mandatario —que buscará la reelección en los comicios de octubre— eligió la ironía y el desinterés absoluto para referirse a su par argentino.
Consultado por los periodistas locales sobre los dichos del jefe de Estado argentino, Lula evitó entrar en polémicas directas y optó por restarle entidad a su figura con una frase que rápidamente recorrió los portales internacionales.
"¿Yo? ¿Quién es este tipo?", dijo Lula, según declaraciones difundidas por Reuters, al ser interrogado por la prensa en el Palacio de Itamaraty, generando risas cómplices entre los presentes.
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