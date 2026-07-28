"Volá alto, ladronazo": la despedida tumbera al motochorro que murió tras un tiroteo con un policía
Benjamín Moralez tenía 17 años y falleció tras intentar robarle la moto a un efectivo de la fuerza porteña.
Familiares, amigos y conocidos despidieron con una llamativa caravana de motos al motochorro de 17 años que murió tras un tiroteo con un policía de la Ciudad durante un intento de robo en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La “despedida tumbera”, realizada en José C. Paz, quedó registrada en varios videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
El evento se llevó a cabo en el barrio donde vivía Benjamín Moralez, conocido como "Pichilo". La despedida incluyó una caravana de motos y hasta la quema un vehículo como parte del homenaje.
Además de la caravana, en las redes sociales comenzaron a aparecer numerosos mensajes de despedida dirigidos al delincuente abatido.
“Mal ahí Pichilo, tan buena persona amigo descansá en paz. Pocos momentos compartidos, pero te hiciste querer enano”, compartió un usuario. “Te voy a extrañar por siempre, hermano Pichilo”, fue otro mensaje que utilizaron sus conocidos para despedirlo.
Una joven también compartió las imágenes de la despedida tumbera y manifestó: “Volá alto, Benja. Ladronazo. Descansá en paz, manito. Cuidanos a todos desde arriba”.
Cómo fue la muerte del motochorro
La muerte de Moralez ocurrió durante un intento de robo que terminó con un intercambio de disparos. El episodio se registró en la intersección de la Ruta 8 y la calle Chile, en Malvinas Argentinas.
De acuerdo con la investigación, un oficial de la Policía de la Ciudad, de 28 años, circulaba a bordo de su moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en otra moto.
Tal como quedó registrado en un video, los motochorros se acercaron desde atrás y amenazaron al policía con un arma.
El efectivo y su acompañante bajaron del rodado y caminaron unos metros hacia atrás. Sin embargo, en ese momento se produjo un enfrentamiento armado.
Durante el asalto, uno de los delincuentes efectuó al menos dos disparos contra el policía, aunque los proyectiles no llegaron a impactarlo. Ante la agresión, el efectivo respondió con su arma reglamentaria.
Como consecuencia del tiroteo, Moralez recibió un disparo y cayó sobre la Ruta Nacional 8. Personal de emergencias llegó al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento.
Durante las pericias realizadas en la escena del hecho, la Policía secuestró junto al cuerpo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que, según informaron las autoridades, no tenía pedido de secuestro. También quedó incautada el arma reglamentaria utilizada por el policía para ser sometida a las pericias correspondientes.
El segundo sospechoso logró escapar herido a bordo de la moto en la que ambos se movilizaban. Su fuga terminó horas después, cuando fue localizado internado en el Hospital Mercante de José C. Paz, donde permanece con custodia policial mientras avanza la causa.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 18 de Malvinas Argentinas, que caratuló el expediente como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.
En cuanto al policía involucrado, el fiscal dispuso que permaneciera en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.
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