"Volá alto, ladronazo": la despedida tumbera al motochorro que murió tras un tiroteo con un policía

Cómo fue la muerte del motochorro

La muerte de Moralez ocurrió durante un intento de robo que terminó con un intercambio de disparos. El episodio se registró en la intersección de la Ruta 8 y la calle Chile, en Malvinas Argentinas.

"Por siempre Pichilo"

De acuerdo con la investigación, un oficial de la Policía de la Ciudad, de 28 años, circulaba a bordo de su moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en otra moto.

Tal como quedó registrado en un video, los motochorros se acercaron desde atrás y amenazaron al policía con un arma.

El brutal robo y tiroteo quedó registrado en un video

El efectivo y su acompañante bajaron del rodado y caminaron unos metros hacia atrás. Sin embargo, en ese momento se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el asalto, uno de los delincuentes efectuó al menos dos disparos contra el policía, aunque los proyectiles no llegaron a impactarlo. Ante la agresión, el efectivo respondió con su arma reglamentaria.

Como consecuencia del tiroteo, Moralez recibió un disparo y cayó sobre la Ruta Nacional 8. Personal de emergencias llegó al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento.

El motochorro efectuó al menos dos disparos contra el policía de la Ciudad

Durante las pericias realizadas en la escena del hecho, la Policía secuestró junto al cuerpo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que, según informaron las autoridades, no tenía pedido de secuestro. También quedó incautada el arma reglamentaria utilizada por el policía para ser sometida a las pericias correspondientes.

El segundo sospechoso logró escapar herido a bordo de la moto en la que ambos se movilizaban. Su fuga terminó horas después, cuando fue localizado internado en el Hospital Mercante de José C. Paz, donde permanece con custodia policial mientras avanza la causa.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 18 de Malvinas Argentinas, que caratuló el expediente como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.

En cuanto al policía involucrado, el fiscal dispuso que permaneciera en libertad al considerar que actuó en legítima defensa.