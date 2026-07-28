Ex reclutadora de Google revela qué preguntar en una entrevista de trabajo para ser contratado en el acto

1. "¿Qué es lo que realmente está roto en este momento y quieren que esta persona solucione?"

Esta consulta demuestra humildad y revela que no buscas un título elegante, sino que estás dispuesto a hacer la parte más dura del trabajo. Además, permite conocer la verdadera razón de ser del puesto, lo que te dará la oportunidad de explicar por qué eres la persona indicada para resolver el problema.