Ex reclutadora de Google revela qué preguntar en una entrevista de trabajo para ser contratado en el acto
Una experta en recursos humanos, ex Google, reveló cuál es la pregunta clave que todo candidato debe hacer en una entrevista para conseguir el trabajo ideal.
Durante los últimos diez años, Farah Sharghi trabajó como reclutadora en gigantes como Google, Uber y The New York Times. Según su amplia experiencia, el momento de hacer preguntas al final de una entrevista es crucial. La mayoría desperdicia esta oportunidad, pero una consulta inteligente puede garantizar tu contratación inmediata.
Las empresas no crean puestos por diversión, sino para resolver problemas concretos. Si demuestras que piensas de esta manera, dejarás de ser un candidato más en un mar de postulantes. Si llegas preguntando "¿qué está roto?" con auténtica curiosidad y disposición para ayudar, lograrás destacar del resto, dijo a CNBC.
Las cuatro preguntas clave para triunfar en una entrevista de empleo en Google
La ex reclutadora detalló cuatro formas de plantear esta inquietud y explicó qué le enseña cada una sobre el candidato:
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1. "¿Qué es lo que realmente está roto en este momento y quieren que esta persona solucione?"
Esta consulta demuestra humildad y revela que no buscas un título elegante, sino que estás dispuesto a hacer la parte más dura del trabajo. Además, permite conocer la verdadera razón de ser del puesto, lo que te dará la oportunidad de explicar por qué eres la persona indicada para resolver el problema.
2. "Dentro de un año, ¿qué le hará decir que esta contratación funcionó?"
Muchos cometen el error de intentar demostrar que merecen el puesto, cuando deberían tratar de averiguar cómo se medirá su éxito. Esta pregunta demuestra que ya te proyectas en el rol y que planeas ofrecer resultados concretos.
3. "¿A quién de su equipo desearía poder clonar?"
Con esta pregunta, dejas en claro que quieres saber cómo se ve el éxito específico dentro de la dinámica de ese equipo en particular, no en teoría. Quienes formulan esto suelen adaptarse rápidamente porque desde el inicio analizan lo que ya funciona.
4. "¿Qué parte de este trabajo subestima la gente?"
Es una consulta que desarma al entrevistador y le da pie para contarte qué le quita el sueño. Además, demuestra que eres perspicaz y que prefieres lidiar con la verdad y los problemas complicados antes que quedarte en la superficie.
La clave para preparar una reunión de trabajo
Para finalizar, Sharghi remarcó que las personas a las que quiso contratar en el acto nunca trataron la reunión como una simple audición para ser elegidos. Por el contrario, la asumieron como su primer día de trabajo e invirtieron ese tiempo en comprender exactamente qué debían solucionar.
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