Brasil: diputados del PT pidieron que la Justicia dicte la captura internacional del prófugo Flávio Bolsonaro
El ex candidato presidencial de Brasil ya estaría en EE.UU. donde Donald Trump le daría asilo político tal como hizo con Eduardo, su hermano también prófugo.
La bancada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de la Cámara de Diputados de Brasil presentó una solicitud de prisión preventiva y un pedido de emisión de alerta roja de Interpol para Flávio Bolsonaro, quien pese a estar involucrado en una causa por presunto lavado de activos y evasión escapó hacia la Argentina desde donde luego emprendió el viaje en avión privado a los Estados Unidos donde solicitará asilo política a Donald Trump. Su hermano Eduardo, también prófugo de la justicia brasileña también se encuentra protegido por Trump en Estados Unidos.
“Él sabía que sería investigado y tendría que responder por los crímenes que cometió. ¡Una vergüenza! Imagina tener a un tipo como este como presidente de Brasil!“, escribieron los diputados del PT en su cuenta de X.
El martes la Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador ultraderechista, en medio de las especulaciones sobre una posible fuga a través de Argentina. El senador ultraderechista recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. También se le comunicó la prohibición de salir del país.
La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló este martes ambos documentos.
Flávio Bolsonaro investigado
El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.
La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.
El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
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