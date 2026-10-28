Medios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro ya se encuentra en Estados Unidos junto a su hermano Eduardo

Según indicó el diario brasilero Metrópoles, el senador viajó hacia Florida, en los Estados Unidos, después de que la Justicia le ordenara que entregue sus pasaportes. Tenía tiempo hasta las 11 de este martes para hacerlo, pero nunca se presentó. Como consecuencia la Justicia brasilera canceló tanto los pasaportes ordinarios como diplomáticos, lo que le generaría dificultades para ingresar a otro país, salvo que sea aceptado como asilado político.

En tanto el diario brasileño Folha de S.Paulo señaló que dirigentes cercanos al senador sostuvieron que el viaje fue organizado con la colaboración de un abogado vinculado a la familia Bolsonaro.

La fuga de Flávio Bolsonaro

El abogado mexicano Simón Levy, quien se presenta como aliado de Trump, aseguró en diferentes medios que la fuga de Flávio Bolsonaro estaría orquestada con la participación del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de una estrategia de presión contra el cuarto gobierno de Lula da Silva. "Es el cerebro de esta operación", afirmó al mismo tiempo que anticipó que Flávio lideraría la oposición desde Estados Unidos.

La fuga habría sido denominada "Operación Alba" y se habría pensado como un primer paso de una serie de acciones contra Lula. En un artículo publicado el lunes 26 de octubre, Levy mencionó que se estarían analizando sanciones económicas contra Brasil, tal como hizo Estados Unidos con otros países. "Washington está intensificando sus acciones en Venezuela, Cuba y México, y presionando a Brasil donde más le duele: en el bolsillo", escribió.

No brindó sin embargo detalles acerca de cómo se implementaría este plan.