Medios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro ya se encuentra en Estados Unidos junto a su hermano Eduardo
Flávio Bolsonaro está prófugo de la justicia y escapó vía Misiones donde no encontró invonvenientes para entrar ni para salir luego hacia Estados Unidos.
Luego de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil a través de la Argentina, distintos medios internacionales afirmaron en las últimas hora que el ahora prófugo ex candidato de la ultraderecha brasileña y su familia ya se encuentran en Estados Unidos con visas otorgadas por el presidente Donald Trump.
Según consignaron la Agencia Bloomberg y CNN, Flávio Bolsonaro ya se encuentra con su hermano Eduardo, también prófugo de la justicia, en Estados Unidos y habría solicitado a Trump asilo político.
El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.
La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.
El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
Según indicó el diario brasilero Metrópoles, el senador viajó hacia Florida, en los Estados Unidos, después de que la Justicia le ordenara que entregue sus pasaportes. Tenía tiempo hasta las 11 de este martes para hacerlo, pero nunca se presentó. Como consecuencia la Justicia brasilera canceló tanto los pasaportes ordinarios como diplomáticos, lo que le generaría dificultades para ingresar a otro país, salvo que sea aceptado como asilado político.
En tanto el diario brasileño Folha de S.Paulo señaló que dirigentes cercanos al senador sostuvieron que el viaje fue organizado con la colaboración de un abogado vinculado a la familia Bolsonaro.
La fuga de Flávio Bolsonaro
El abogado mexicano Simón Levy, quien se presenta como aliado de Trump, aseguró en diferentes medios que la fuga de Flávio Bolsonaro estaría orquestada con la participación del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de una estrategia de presión contra el cuarto gobierno de Lula da Silva. "Es el cerebro de esta operación", afirmó al mismo tiempo que anticipó que Flávio lideraría la oposición desde Estados Unidos.
La fuga habría sido denominada "Operación Alba" y se habría pensado como un primer paso de una serie de acciones contra Lula. En un artículo publicado el lunes 26 de octubre, Levy mencionó que se estarían analizando sanciones económicas contra Brasil, tal como hizo Estados Unidos con otros países. "Washington está intensificando sus acciones en Venezuela, Cuba y México, y presionando a Brasil donde más le duele: en el bolsillo", escribió.
No brindó sin embargo detalles acerca de cómo se implementaría este plan.
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