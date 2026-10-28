La razón por la que Flávio Bolsonaro pudo abandonar Brasil con el pasaporte cancelado

De acuerdo a los registros de la autoridad migratoria argentina, Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron a la provincia de Misiones por el Puente Internacional Tancredo Neves presentando "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal". Al presentar su pasaporte italiano válido y vigente, el sistema migratorio no arrojó alertas internacionales que impidieran su tránsito.

Esta misma documentación europea fue la que quedó registrada en el manifiesto oficial del vuelo chárter LV-JQW (operado por la empresa Baires Fly S.A.) revelado por la prensa, el cual lo trasladó desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil (Ecuador), para luego emprender el tramo final hacia el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka en Miami.

Asilo y visas en Estados Unidos

La maniobra migratoria se completó con el respaldo del gobierno estadounidense. A pesar de las causas judiciales en curso en Brasil, la administración de Donald Trump confirmó que se le concedieron visas de ingreso tanto al senador como a su familia.

El presidente estadounidense, quien ya había recibido a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca meses atrás, justificó la medida calificándolos como "buenas personas" y expresando su disconformidad con los resultados de las recientes elecciones brasileñas.

Mientras tanto, en Brasilia, el presidente electo Lula da Silva lamentó la huida de su rival: "Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrado que las acusaciones no son ciertas. Este acto de salir de Brasil es vergonzoso", sentenció.