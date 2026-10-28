La razón por la que Flávio Bolsonaro pudo abandonar Brasil con el pasaporte cancelado
Flávio Bolsonaro logró evadir la restricción de la Justicia brasileña. La maniobra que le permitió cruzar a la Argentina y volar hacia Estados Unidos.
La fuga de Flávio Bolsonaro hacia Miami, apenas 48 horas después de su derrota electoral en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, generó un revuelo diplomático y judicial. Sobre el legislador pesaba una orden de no abandonar Brasil, pero logró sortear los controles fronterizos gracias a una alternativa legal el uso de una segunda nacionalidad.
El cerco judicial y la cancelación de los documentos brasileños
IMPORTANTE: La reacción del chofer de la combi que llevó a Flávio Bolsonaro a Puerto Iguazú cuando fue encontrado por C5N
La situación procesal de Flávio Bolsonaro en Brasil es sumamente compleja. El Supremo Tribunal Federal (STF), a través del juez Alexandre de Moraes, lo investiga por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Ante el inminente cambio de escenario político, el magistrado le había ordenado entregar sus pasaportes (tanto el ordinario como el diplomático) en un plazo máximo de 24 horas.
Inicialmente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó un video en sus redes sociales denunciando persecución política y asegurando que acataría la orden judicial. Sin embargo, tras esa aparición, desapareció de la vida pública y nunca entregó la documentación. Ante este incumplimiento, fuentes policiales confirmaron que las autoridades brasileñas procedieron a cancelar de inmediato sus pasaportes locales.
El pasaporte italiano: la clave de la huida internacional
Con sus documentos brasileños anulados, el senador recurrió a su pasaporte italiano para concretar el escape. Esta documentación europea fue la llave que le permitió cruzar la frontera por vía terrestre y posteriormente abordar el vuelo privado.
De acuerdo a los registros de la autoridad migratoria argentina, Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron a la provincia de Misiones por el Puente Internacional Tancredo Neves presentando "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal". Al presentar su pasaporte italiano válido y vigente, el sistema migratorio no arrojó alertas internacionales que impidieran su tránsito.
Esta misma documentación europea fue la que quedó registrada en el manifiesto oficial del vuelo chárter LV-JQW (operado por la empresa Baires Fly S.A.) revelado por la prensa, el cual lo trasladó desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil (Ecuador), para luego emprender el tramo final hacia el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka en Miami.
Asilo y visas en Estados Unidos
La maniobra migratoria se completó con el respaldo del gobierno estadounidense. A pesar de las causas judiciales en curso en Brasil, la administración de Donald Trump confirmó que se le concedieron visas de ingreso tanto al senador como a su familia.
El presidente estadounidense, quien ya había recibido a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca meses atrás, justificó la medida calificándolos como "buenas personas" y expresando su disconformidad con los resultados de las recientes elecciones brasileñas.
Mientras tanto, en Brasilia, el presidente electo Lula da Silva lamentó la huida de su rival: "Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrado que las acusaciones no son ciertas. Este acto de salir de Brasil es vergonzoso", sentenció.
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