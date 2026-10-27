El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva pero evitó felicitarlo

Sin embargo, este lunes el senador cambió drásticamente su estrategia legal: en un video difundido en sus redes sociales, descartó la anulación general de la votación y anunció que presentará una demanda para solicitar la revocación de la fórmula integrada por Lula y Geraldo Alckmin, alegando un presunto "abuso de poder político y económico" por el uso de partidas del Gobierno federal en beneficios sociales durante la campaña.

La ofensiva se suma a tres presentaciones previas ante el TSE, que incluyen reclamos por el uso de la estructura del Ministerio de Cultura y hasta por el homenaje que le rindió a Lula la escuela de samba Acadêmicos de Niterói durante el Carnaval.

Un mapa político fragmentado y con la menor diferencia desde la redemocratización

El balotaje del domingo marcó la contienda más pareja en la historia reciente de Brasil. Con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula se consagró ganador con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro, revirtiendo el resultado de la primera vuelta del 4 de octubre, donde el postulante de la derecha había quedado al frente por algo más de 2,2 millones de sufragios (47,03% a 45,16%).

A sus 80 años, el histórico dirigente del PT se convertirá en el primer mandatario brasileño en asumir un cuarto período presidencial.

A pesar de la derrota en el tramo ejecutivo, el PL destacó la consolidación de su músculo territorial y parlamentario: la fuerza opositora se mantendrá como la principal bancada con 121 diputados federales, 29 senadores y 6 gobernaciones. En tanto, aliados clave de Bolsonaro durante la segunda vuelta como Republicanos, União Brasil y Podemos también aceptaron sin matices el veredicto de las urnas.

Según el cronograma oficial fijado por la justicia electoral, el TSE entregará los diplomas de acreditación a la fórmula ganadora antes del 18 de diciembre, mientras que la ceremonia formal de toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2027.