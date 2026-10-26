El triunfo de Lula beneficia a los argentinos: cómo aprovechar un Brasil más barato este verano
La caída del real tras la victoria electoral del líder del PT genera un escenario muy favorable para los turistas nacionales que planean vacacionar en las playas vecinas.
La consagración de Luiz Inácio Lula da Silva en el vecino país no solo reconfiguró el tablero político regional, sino que desató un cimbronazo financiero que impacta de inmediato en el bolsillo de los viajeros. Tras los comicios, la moneda brasileña sufrió una marcada depreciación frente al dólar, un fenómeno económico que se convirtió en una excelente noticia para los miles de argentinos que ya se encuentran organizando sus vacaciones de verano en los principales centros turísticos del territorio brasileño.
Con un real considerablemente más accesible, los costos cotidianos en destino, que durante las últimas temporadas representaban un verdadero desafío para los visitantes extranjeros, experimentarán una retracción muy importante en su conversión a moneda extranjera. Desde el alojamiento y los alquileres temporarios hasta el transporte interno, la gastronomía en paradores y las compras habituales, todo el abanico de consumos diarios se encamina a ofrecer una relación de precios sumamente conveniente para los bolsillos, posicionando otra vez al país vecino como una alternativa altamente competitiva.
Menores costos en destino y la gran expectativa para la temporada
El reacomodamiento cambiario operado a partir del triunfo electoral de Lula funciona como un alivio directo para el turismo emisor argentino, atenuando la presión inflacionaria y permitiendo planificar estadías más extensas o con mayores comodidades sin necesidad de afrontar los elevados valores que registran los puntos tradicionales de la costa atlántica local. Si bien los traslados y pasajes aéreos continúan atados a las tarifas internacionales, el gasto diario en reales absorberá una porción mucho menor del presupuesto destinado al descanso estival.
De esta manera, la dinámica financiera desatada tras la definición electoral contrasta fuertemente con la tónica económica de ajuste que impera en la Argentina, convirtiendo el viaje a las playas norteñas en una opción ideal para maximizar el rendimiento de los ahorros. Las agencias de viaje ya anticipan un repunte sostenido en las consultas y reservas hacia destinos como Florianópolis, Río de Janeiro y Buzios, augurando un verano donde la nueva configuración cambiaria jugará, por fin, a favor del bolsillo del turista argentino.
Cuánto cuesta hoy un paquete de vacaciones en Brasil
A modo de referencia, los paquetes de vuelo más alojamiento con 7 noches que se ofrecen actualmente desde Buenos Aires dan una idea del presupuesto base que manejan los viajeros:
- Río de Janeiro (Copacabana, hotel 4 estrellas con desayuno, vuelo directo por JetSmart): $1.454.566 por persona, $2.909.132 el paquete final para dos personas.
- Salvador de Bahía (7 noches, vuelo, hotel y asistencia): $1.378.892 por persona pagando con dinero en cuenta, o USD 869.
- Florianópolis (hotel 4 estrellas en el centro con desayuno buffet, vuelo directo por JetSmart): USD 843 por persona con transferencia DEBIN, USD 1.686 final para dos personas.
Esos valores corresponden a la porción dolarizada del viaje. Lo que la depreciación del real abarata es el gasto diario una vez en destino, un rubro que, según el perfil del viajero, puede representar una porción significativa del presupuesto total.
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