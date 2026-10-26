El triunfo de Lula beneficia a los argentinos: cómo aprovechar un Brasil más barato este verano

Con un real considerablemente más accesible, los costos cotidianos en destino, que durante las últimas temporadas representaban un verdadero desafío para los visitantes extranjeros, experimentarán una retracción muy importante en su conversión a moneda extranjera. Desde el alojamiento y los alquileres temporarios hasta el transporte interno, la gastronomía en paradores y las compras habituales, todo el abanico de consumos diarios se encamina a ofrecer una relación de precios sumamente conveniente para los bolsillos, posicionando otra vez al país vecino como una alternativa altamente competitiva.