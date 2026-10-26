Sergio Massa celebró en Radio 10 el triunfo de Lula da Silva y pidió al peronismo construir alianzas

Massa remarcó que esas alianzas no implican uniformidad de criterios ni coincidencias en cada votación, sino la capacidad de sostener un proyecto común a pesar de las diferencias. Como ejemplo, señaló que Lula da Silva también convive con desacuerdos dentro de su propia coalición y que esa dinámica forma parte de la construcción política.

"Esa dinámica del respeto, de mantener tu nido en el respeto a la diferencia, es algo que acá, hasta ahora, no se ha logrado y que requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos", sostuvo.

Sergio Massa "del lado Lula de la vida"

Tras conocerse el resultado de la segunda vuelta, el dirigente expresó su respaldo a Lula da Silva a través de las redes sociales, donde destacó su trayectoria política, sus orígenes obreros y su defensa de la soberanía económica de Brasil.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió el líder del Frente Renovador al comienzo de su publicación.

Y agregó: "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos".

Además, resaltó el vínculo del mandatario brasileño con la Argentina y los gestos de cercanía que mantuvo con el país a lo largo de su trayectoria: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", señaló.

"La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", concluyó.