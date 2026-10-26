Sergio Massa celebró en Radio 10 el triunfo de Lula da Silva y pidió al peronismo construir alianzas
El líder del Frente Renovador planteó la necesidad de superar los liderazgos hegemónicos en la política argentina.
Tras el histórico triunfo de Lula da Silva en el balotaje presidencial ante Flávio Bolsonaro, Sergio Massa destacó el modelo de construcción política de Brasil y sostuvo que el peronismo aún tiene pendiente consolidar un sistema de alianzas territoriales que respete las diferencias internas y evite los liderazgos hegemónicos.
"Obviamente para el peronismo y su sistema de alianzas el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso", sostuvo el líder del Frente Renovador en diálogo con Radio 10.
Al analizar la estrategia del PT para regresar a la Presidencia en 2023 y alcanzar una nueva reelección en 2026, puso el foco en la amplitud de la coalición que respalda al mandatario brasileño: "Hoy representa la mitad del dispositivo, de la alianza que lleva a Lula al gobierno. De hecho, (Geraldo) Alckmin, el vicepresidente, viene de la centroderecha, las figuras más importantes en el Senado vienen de la centroderecha o del centro", señaló.
El exministro de Economía contrastó la organización política de Brasil con la de Argentina, a la que describió como más concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su entender, el sistema brasileño se apoya en acuerdos con actores regionales que permiten ampliar la base de sustentación política.
"Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores. Eso el peronismo no lo ha hecho todavía", afirmó.
Massa remarcó que esas alianzas no implican uniformidad de criterios ni coincidencias en cada votación, sino la capacidad de sostener un proyecto común a pesar de las diferencias. Como ejemplo, señaló que Lula da Silva también convive con desacuerdos dentro de su propia coalición y que esa dinámica forma parte de la construcción política.
"Esa dinámica del respeto, de mantener tu nido en el respeto a la diferencia, es algo que acá, hasta ahora, no se ha logrado y que requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos", sostuvo.
Sergio Massa "del lado Lula de la vida"
Tras conocerse el resultado de la segunda vuelta, el dirigente expresó su respaldo a Lula da Silva a través de las redes sociales, donde destacó su trayectoria política, sus orígenes obreros y su defensa de la soberanía económica de Brasil.
"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió el líder del Frente Renovador al comienzo de su publicación.
Y agregó: "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos".
Además, resaltó el vínculo del mandatario brasileño con la Argentina y los gestos de cercanía que mantuvo con el país a lo largo de su trayectoria: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", señaló.
"La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario