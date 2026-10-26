Axel Kicillof destrozó a Javier Milei tras el triunfo de Lula da Silva: "Espera la bendición de Donald Trump"

Axel Kicillof destrozó a Javier Milei tras el triunfo de Lula da Silva

El pedido formal de Axel Kicillof

Sobre el cierre de la declaración institucional, el jefe del Ejecutivo bonaerense le exigió al Presidente un cambio de rumbo en la relación bilateral y un pedido formal de disculpas públicas para recomponer los lazos diplomáticos y comerciales.

"Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino", concluyó Kicillof.