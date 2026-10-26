Axel Kicillof destrozó a Javier Milei tras el triunfo de Lula da Silva: "Espera la bendición de Donald Trump"
El gobernador bonaerense cuestionó que el Presidente continúe sin reconocer la victoria de Lula en el balotaje ante Flávio Bolsonaro.
A más de 24 horas del cierre del balotaje en Brasil que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una fuerte embestida contra el presidente Javier Milei por su silencio institucional frente al resultado de las urnas en el principal socio comercial de la Argentina.
A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof denunció que el mandatario argentino "sigue sin reconocer el triunfo de Lula" y contrapuso la actitud de la Casa Rosada con la postura adoptada por la comunidad internacional.
"La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse", cuestionó con dureza el gobernador bonaerense.
"Degradación del vínculo por primera vez en 200 años"
En su duro descargo, el mandatario provincial repasó las tensiones diplomáticas generadas por los discursos y participaciones políticas de Milei en suelo brasileño durante la campaña electoral y remarcó: "El silencio es más grave dado que Milei viajó a nuestro principal socio comercial para subirse a actos de barricada e insultar al propio Lula. Esas aventuras llevaron al retiro del embajador brasileño y a la degradación del vínculo por primera vez en 200 años".
Kicillof advirtió sobre las consecuencias concretas de la parálisis en la integración regional y apuntó: "Su irresponsabilidad pone en juego el destino de empresas y trabajadores que dependen del comercio con Brasil, así como otras agendas de integración hoy paralizadas por decisión de Milei".
El pedido formal de Axel Kicillof
Sobre el cierre de la declaración institucional, el jefe del Ejecutivo bonaerense le exigió al Presidente un cambio de rumbo en la relación bilateral y un pedido formal de disculpas públicas para recomponer los lazos diplomáticos y comerciales.
"Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino", concluyó Kicillof.
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