Terror para una mujer en un Uber: se quejó porque el chofer no quiso ir por autopista y la bajó a golpes
Ocurrió en Caseros. El conductor se negó a continuar al destino pactado y dejó a la joven tirada en una zona peligrosa. La víctima sufrió lesiones leves.
Un viaje en un móvil de Uber se convirtió en una pesadilla para una mujer, que denunció que el chofer no quiso seguir hasta el destino pactado y la obligó a bajar de su auto a los golpes en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. Además, según declaró ante la Policía, el hombre la golpeó cuando la estaba sacando del vehículo.
Según relató Florencia en diálogo con C5N, todo comenzó cerca de la 1.50 de la madrugada cuando ella se quejó porque el chofer no quiso ir por autopista y al acercarse a la colectora, le advirtió que la duración estimada del viaje había aumentado de 30 a 50 minutos. En ese momento el conductor se enojó y le exigió de mala manera que descendiera del auto en una zona peligrosa. Al negarse por temor, el hombre la trasladó hasta las inmediaciones del Hospital Carrillo.
"Me asusté y empecé a gritar. Me empezó a decirme loca y me agarró de la mano para sacarme", contó Florencia.
De acuerdo con su testimonio y el video que difundió, el hombre comenzó a insultarla y la golpeó mientras ella intentaba bajarse del vehículo. "Me dio un manotazo, me dio patadas y cuando llegue a casa tenía el brazo hinchado y el tobillo".
La víctima ya radicó la denuncia formal en la comisaría correspondiente. Hasta el momento, las autoridades judiciales se encuentran investigando los hechos para esclarecer las responsabilidades. “Que esté sorete no se lo haga a otra mujer”.
La víctima ya radicó la denuncia formal en la comisaría correspondiente. Hasta el momento, las autoridades judiciales se encuentran investigando los hechos para esclarecer las responsabilidades.
En los casos en que un chofer o un pasajero realizan denuncias por problemas durante los viajes ante las fuerzas de seguridad u organismos judiciales, se inicia una investigación en la que una de las opciones es que el denunciado sea suspendido.
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