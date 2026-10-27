Terror para una mujer en un Uber: se quejó porque el chofer no quiso ir por autopista y la bajó a golpes

La víctima ya radicó la denuncia formal en la comisaría correspondiente. Hasta el momento, las autoridades judiciales se encuentran investigando los hechos para esclarecer las responsabilidades.

En los casos en que un chofer o un pasajero realizan denuncias por problemas durante los viajes ante las fuerzas de seguridad u organismos judiciales, se inicia una investigación en la que una de las opciones es que el denunciado sea suspendido.