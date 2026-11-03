Brutal choque entre dos helicópteros en el Everest deja un muerto y tres heridos

La colisión se produjo durante las maniobras de aterrizaje de ambas aeronaves.

Según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil, uno de los helicópteros implicados era un AS350 con matrícula 9N-AOD, operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd. La aeronave había partido del aeropuerto de Lukla con destino a un helipuerto del distrito de Solukhumbu.

El segundo aparato, también un AS350, con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado desde Gorakshep, en la misma región, con destino a otro punto del distrito. En este helicóptero viajaban dos ciudadanos extranjeros.

Las autoridades han iniciado la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar cómo se pro