Brutal choque entre dos helicópteros en el Everest deja un muerto y tres heridos
Las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del campo base.
Dos helicópteros chocaron este martes cuando se disponían a aterrizar en la zona del campamento base del Everest, en Nepal, según informaron las autoridades locales. El accidente dejó un muerto —un turista de nacionalidad india— y tres heridos, entre los que se encuentran los pilotos de ambos vehículos y otro turista de nacionalidad neozelandesa. Los tres heridos están recibiendo tratamiento en el hospital y están en condición estable, según la policía local.
La accidente ocurrió alrededor de las 8:12 hora local mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest, el punto de partida para las expediciones que intentan escalar la cima de la montaña más alta del mundo.
Las primeras pesquisas apuntan a que las cuchillas de los rotores de ambos helicópteros chocaron entre sí en plena maniobra de aproximación y aterrizaje en el helipuerto.
Los dos helicópteros pertenecían a dos compañías privadas: Fishtail Air y Dynasty Air. El primero transportaba a varios pasajeros evacuados de la región del Everest, entre ellos los dos turistas afectados, mientras que el segundo llevaba únicamente mercancías, según explicaron los representantes de ambas empresas.
El turista herido y los dos pilotos fueron evacuados por vía aérea hasta el Hospital Mediciti, en Katmandú, a bordo de un helicóptero de la compañía Prabhu Helicopter, de acuerdo con la información facilitada por las autoridades nepalíes.
Según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil, uno de los helicópteros implicados era un AS350 con matrícula 9N-AOD, operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd. La aeronave había partido del aeropuerto de Lukla con destino a un helipuerto del distrito de Solukhumbu.
El segundo aparato, también un AS350, con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado desde Gorakshep, en la misma región, con destino a otro punto del distrito. En este helicóptero viajaban dos ciudadanos extranjeros.
Las autoridades han iniciado la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar cómo se pro
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