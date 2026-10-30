Palermo: impresionante choque frontal dejó dos heridos
Un Volkswagen Polo y un auto de aplicación chocaron en la Avenida Las Heras y Silvio Ruggieri.
Un fuerte choque entre dos autos ocurrió este este viernes en el barrio porteño de Palermo y dos hombres resultaron heridos. Por el fuerte impacto uno de los vehículos quedó casi destrozado.
El siniestro fue cerca de las 8 de la mañana en la Avenida Las Heras y Silvio Ruggieri. El conductor de un Volkswagen Polo perdió el control chocó un auto de aplicación que llevaba a un pasajero. Bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar.
Tanto el conducto del auto de auto de aplicación como el pasajero sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Fernández.
Hasta el momento, el informe de emergencias no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias que llevaron a la colisión ni sobre la identidad de los conductores de los vehículos implicados.
Triple choque entre un colectivo de la 501 y dos autos en Monte Grande
Un triple choque protagonizado por un colectivo de la línea 501 y dos autos particulares se registró sobre Boulevard Buenos Aires, entre las calles Rivadavia y Reta, en Monte Grande. Pese al impacto, no se registraron personas heridas y tanto los ocupantes de los vehículos como el chofer del transporte público resultaron ilesos.
Según El Diario Sur, el colectivo de la línea circulaba por Boulevard Buenos Aires cuando, por motivos que no fueron precisados, impactó desde atrás contra un automóvil blanco. A raíz del golpe, el conductor del auto perdió el control y terminó incrustado contra otro vehículo particular de color negro que se encontraba adelante.
La secuencia generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, aunque no fue necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas. Tanto los ocupantes de los dos autos como el chofer del colectivo resultaron ilesos.
Tras el accidente, llegó rápidamente una ambulancia del SAME, correspondiente al sistema de emergencias 107 de Esteban Echeverría, para asistir a los involucrados y constatar su estado de salud. También se acercó un móvil policial para intervenir en el operativo y colaborar con las actuaciones correspondientes.
A pesar de la presencia de los vehículos involucrados y de los equipos de emergencia, el choque no generó complicaciones importantes en la circulación sobre Boulevard Buenos Aires.
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