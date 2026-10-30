Palermo: impresionante choque frontal dejó dos heridos

Según El Diario Sur, el colectivo de la línea circulaba por Boulevard Buenos Aires cuando, por motivos que no fueron precisados, impactó desde atrás contra un automóvil blanco. A raíz del golpe, el conductor del auto perdió el control y terminó incrustado contra otro vehículo particular de color negro que se encontraba adelante.

La secuencia generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, aunque no fue necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas. Tanto los ocupantes de los dos autos como el chofer del colectivo resultaron ilesos.

Tras el accidente, llegó rápidamente una ambulancia del SAME, correspondiente al sistema de emergencias 107 de Esteban Echeverría, para asistir a los involucrados y constatar su estado de salud. También se acercó un móvil policial para intervenir en el operativo y colaborar con las actuaciones correspondientes.

A pesar de la presencia de los vehículos involucrados y de los equipos de emergencia, el choque no generó complicaciones importantes en la circulación sobre Boulevard Buenos Aires.