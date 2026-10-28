Tragedia en España: un choque de trenes dejó al menos 64 muertos

Por su parte, el ayuntamiento de Los Yébenes comenzó a habilitar un pabellón municipal para asistir y resguardar a los afectados.

Pedro Sánchez suspendió su agenda por el choque de trenes en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto con varios de sus ministros, suspendieron de forma inmediata sus agendas oficiales programadas para la jornada ante la dimensión de la tragedia.