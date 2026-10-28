Tragedia en España: un choque de trenes dejó al menos 64 muertos
El accidente ferroviario fue en la provincia española de Toledo, donde una formación de alta velocidad embistió a otra.
Un trágico accidente ferroviario se produjo en España este miércoles dejando al menos 64 muertos y decenas de heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo.
Dónde fue el trágico choque de trenes de España
El impacto ocurrió en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de la estación del municipio de Urda, cerca de Los Yébenes, donde un tren AVE de la compañía pública Renfe embistió por detrás a un convoy de la empresa privada Iryo, el cual se encontraba detenido en la vía debido a un problema previo de tráfico.
En total viajaban 544 pasajeros entre ambos trenes: el de Iryo transportaba a 146 personas, mientras que en el AVE de Renfe viajaban 397.
A causa del fuerte impacto, dos vagones traseros del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén, quedando completamente destrozados.
El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, suspendió por completo la circulación de alta velocidad en todo el corredor que conecta Madrid con Ciudad Real y Andalucía, en tanto que múltiples dotaciones de bomberos, ambulancias, helicópteros sanitarios y efectivos de Protección Civil trabajan en la zona boscosa del siniestro.
Por su parte, el ayuntamiento de Los Yébenes comenzó a habilitar un pabellón municipal para asistir y resguardar a los afectados.
Pedro Sánchez suspendió su agenda por el choque de trenes en España
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto con varios de sus ministros, suspendieron de forma inmediata sus agendas oficiales programadas para la jornada ante la dimensión de la tragedia.
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