Un camionero se salvó de milagro tras un impresionante choque en la Autovía 9 de Julio Sur

El conductor del camión que bajó a asistir a los jóvenes que circulaban en la moto dijo: "A la moto se le desinfló la rueda y yo bajé a ayudarlos. El muchacho no se podía sacar la moto de encima porque le quedó trabado el pie con la moto, Pongo las balizas, me bajo a auxiliarlos y escucho el impacto. No sé si no llegó a verme pero lo bueno es que salió (del camión) por sus propios medios y lo llevó la ambulancia por un yema de seguridad. Si venía con un acompañante, se moría. El impacto dobló hasta la caja".