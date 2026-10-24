Un camionero se salvó de milagro tras un impresionante choque en la Autovía 9 de Julio Sur
En las primeras horas de la mañana del sábado, dos camiones colisionaron en la autopista 9 de Julio Sur.
El siniestro se originó a partir de la pinchadura de una goma de una moto que circulaba delante de los camiones y comenzó a andar con trazo zigzagueante. Uno de los camones, frenó y el conductor se bajó a asistir a las dos personas que iban en la moto. Ahí fue cuando el segundo camión no llegó a frenar e impactó de lleno contra el primero. La cabina del segundo quedó destruida y su conductor salvó la vida de milagro.
El conductor del camión que bajó a asistir a los jóvenes que circulaban en la moto dijo: "A la moto se le desinfló la rueda y yo bajé a ayudarlos. El muchacho no se podía sacar la moto de encima porque le quedó trabado el pie con la moto, Pongo las balizas, me bajo a auxiliarlos y escucho el impacto. No sé si no llegó a verme pero lo bueno es que salió (del camión) por sus propios medios y lo llevó la ambulancia por un yema de seguridad. Si venía con un acompañante, se moría. El impacto dobló hasta la caja".
El camionero herido fue trasladado al Hospital Penna
El frente de la cabina quedó completamente compactada y el conductor fue trasladado al Hospital Penna con politraumatismos. Personal de la autopista trabaja para remover los vehículos y la policía realiza peritajes correspondientes.
Más allá de las causas puntuales de este episodio, hechos como este recuerdan la importancia de mantener una distancia de seguimiento adecuada entre vehículos, especialmente en autopistas donde las velocidades son altas y los tiempos de reacción se acortan. Una regla práctica ampliamente difundida es la del "tiempo de dos segundos" en condiciones normales, que se amplía a cuatro o más segundos con lluvia, niebla o calzada resbaladiza.
Cuando un vehículo se detiene en la banquina o sobre la calzada para asistir a otro, es recomendable encender las balizas inmediatamente, colocar los triángulos de señalización a la distancia que indique la normativa vigente y, si es posible, ubicarse detrás de la barrera de contención, nunca entre los vehículos. Estas medidas reducen el riesgo de un segundo impacto, que suele ser el más grave.
Ante la pinchadura de un neumático en moto, lo aconsejable es no frenar de golpe: conviene sujetar el manubrio con firmeza, reducir la velocidad de forma progresiva y orillarse hacia la banquina. Asimismo, circular con la presión de inflado correcta y revisar el estado de las cubiertas antes de cada viaje disminuye la probabilidad de este tipo de fallas. La prudencia y la señalización temprana son las mejores herramientas para evitar que una emergencia se convierta en una tragedia.
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