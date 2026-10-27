Impresionante choque de un camión de bomberos contra la ex cárcel de Caseros
Una autobomba chocó contra un colectivo de la línea 28 y terminó incrustada en un muro. Diez personas fueron trasladadas a hospitales.
Un camión de Bomberos de la Ciudad que se dirigía a combatir un incendio chocó contra un colectivo de la línea 28 y un auto, y terminó incrustado contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros, en Parque Patricios. Por el siniestro, diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales.
El choque ocurrió este martes minutos antes de las 9 de este martes en la avenida Caseros al 2400, entre Pichincha y Pasco y provocó un importante despliegue de emergencia en el cual trabajaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Bomberos de la Ciudad, personal de Defensa Civil y Policía de la Ciudad.
Según el primer reporte, entre los heridos hay seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y una persona que viajaba en el auto.
El incidente involucró a una autobomba, al interno 56 de la línea 28 y a un auto Renault Sandero Stepway blanco. Por motivos que todavía no fueron establecidos, los tres vehículos protagonizaron un choque múltiple y, como consecuencia del impacto, el camión de bomberos terminó contra el muro de la antigua cárcel.
Las imágenes del lugar muestran la magnitud de la colisión. La parte frontal de la autobomba quedó completamente destrozada, con importantes daños que dejaron la cabina prácticamente aplastada tras el impacto contra la pared.
El colectivo, por su parte, presentaba daños y rayaduras en el lateral izquierdo. A pocos metros quedó detenido un Renault, con abolladuras en la parte delantera derecha. El auto tenía las balizas encendidas y había quedado sobre el carril de contramano de la avenida, orientado hacia el lugar donde se incrustó el camión.
Diez heridos fueron trasladados a cuatro hospitales
El SAME informó que, hasta el momento del primer reporte, había 10 personas heridas por el choque: cinco hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad,
Del total de personas asistidas, seis eran bomberos, tres viajaban en el colectivo de la línea 28 y una se encontraba en el auto involucrado en el accidente.
Los traslados se distribuyeron entre cuatro hospitales porteños: dos pacientes fueron derivados al Hospital Argerich, cuatro al Hospital Penna, tres al Hospital Ramos Mejía y uno al Hospital Piñero.
Por el momento, no se informaron las causas que desencadenaron el choque ni el estado de salud de los heridos.
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