Impresionante choque de un camión de bomberos contra la ex cárcel de Caseros

Imágenes del operativo en Parque Patricios

El colectivo, por su parte, presentaba daños y rayaduras en el lateral izquierdo. A pocos metros quedó detenido un Renault, con abolladuras en la parte delantera derecha. El auto tenía las balizas encendidas y había quedado sobre el carril de contramano de la avenida, orientado hacia el lugar donde se incrustó el camión.

Diez heridos fueron trasladados a cuatro hospitales

El camión se dirigía al barrio porteño de Almagro, donde se registró un incendio en la cocina de un departamento

El SAME informó que, hasta el momento del primer reporte, había 10 personas heridas por el choque: cinco hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad,

Del total de personas asistidas, seis eran bomberos, tres viajaban en el colectivo de la línea 28 y una se encontraba en el auto involucrado en el accidente.

Los traslados se distribuyeron entre cuatro hospitales porteños: dos pacientes fueron derivados al Hospital Argerich, cuatro al Hospital Penna, tres al Hospital Ramos Mejía y uno al Hospital Piñero.

Por el momento, no se informaron las causas que desencadenaron el choque ni el estado de salud de los heridos.