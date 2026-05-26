Donald Trump se realizó estudios médicos a días de cumplir 80 años: el motivo
El presidente de Estados Unidos destacó que los resultados de su examen anual fue "perfecto" en medio de versiones sobre su estado de salud.
Donald Trump se realizó el chequeo médico anual y aseguró que "todo salió perfectamente", a pocos días de cumplir 80 años. La Casa Blanca difundirá el informe en los próximos días. Se trata del tercer examen de salud que el mandatario republicano realiza desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Los estudios se llevaron a cabo en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington.
Trump, el presidente de mayor edad en asumir el cargo, suele destacar su estado físico y mental en comparación con su antecesor, Joe Biden. El próximo 14 de junio celebrará su cumpleaños número 80.
En los últimos meses, algunas observaciones públicas señalaron episodios de aparente somnolencia en actos oficiales y la presencia de pequeños moretones en sus manos, registrados en imágenes difundidas por medios. Desde su entorno, funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, remarcan que el presidente mantiene una agenda intensa y un alto nivel de actividad.
Tras el chequeo, Trump mantuvo reuniones vinculadas a la política interna y a la estrategia internacional, con la situación en Irán entre los temas centrales.
Como es habitual, la Casa Blanca difundirá un resumen del examen médico en los próximos días, aunque el nivel de detalle queda a criterio del propio mandatario.
El año pasado, se sometió a dos evaluaciones médicas, una programada en abril y otra no anunciada en octubre, que generó especulaciones. En esa ocasión, se informó que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente que afecta la circulación sanguínea en las piernas.
Según explicó, toma aspirinas de forma diaria, lo que podría estar relacionado con la aparición de hematomas leves en las manos. Tras aquel control, también indicó que una resonancia mostró un estado cardiovascular "excelente".
En ese contexto, su médico personal, Sean Barbabella, sostuvo que la edad cardíaca del mandatario era aproximadamente 14 años menor que su edad real.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario