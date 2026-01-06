Casi la mitad de los estadounidenses rechaza que la Casa Blanca asuma el control de Venezuela
Además, 9 de cada 10 aseguran que son los propios venezolanos quienes deben decidir sobre su futuro gobierno, y no la Estados Unidos.
No sólo la mayor parte de la comunidad internacional condenó la agresión militar, unilateral y violatoria del derecho internacional de los Estados Unidos a Venezuela. Casi la mitad de los estadounidenses rechaza la avanzada del gobierno de Donald Trump y la posibilidad de que Washington controle el gobierno en Caracas a distancia.
La operación "a gran escala" lanzada por las por las fuerzas estadounidenses en la madrugada del sábado para capturar a Nicolás Maduro en Caracas causó una profunda división en Estados Unidos, donde casi la mitad de la población expresó su rechazo y una porción similar aprobó la decisión de Trump.
E incluso 9 de cada 10 estadounidenses aseguran que son los propios venezolanos quienes deben decidir sobre su futuro gobierno, y no Estados Unidos.
Según una encuesta de AP-NORC realizada en diciembre, poco antes de la invasión, la mayoría de los estadounidenses querían que su gobierno se enfocara en 2026 en asuntos internos, como la atención médica y el alto costo de vida, en lugar de en temas de política exterior. Mientras tanto, las encuestas realizadas inmediatamente después de la operación militar que capturó al líder chavista sugieren que muchos estadounidenses no están convencidos de que su gobierno deba intervenir para tomar el control de Venezuela.
Y a pesar de la sugerencia de Trump de que Estados Unidos podría asumir un papel más amplio en el hemisferio occidental, los republicanos en las encuestas del otoño pasado seguían oponiéndose en general a que su gobierno se involucrara más en los problemas de otros países.
Todavía hay espacio para que la opinión pública cambie a medida que la administración de Trump aclare sus próximos pasos para Venezuela. Pero podría ser un tema desafiante para el presidente republicano, especialmente dado el deseo de los estadounidenses de que el gobierno solucione los problemas económicos en casa.
Y este nuevo conflicto cuya deriva todavía es imprevisible podría pesar en cómo votarán los estadounidenses en las cruciales elecciones parlamentarias de mitad de mandato, en noviembre próximo, cuando los republicanos corren el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes.
La política exterior y el comercio de drogas no eran prioridades altas para muchos estadounidenses. Al comenzar el nuevo año, los estadounidenses eran menos propensos a querer que el gobierno se enfocara en la política exterior de lo que habían sido en años recientes.
Aproximadamente una cuarta parte de los adultos mencionaron temas de política exterior, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, Israel o la participación general en el extranjero, como algo que querían que el gobierno priorizara en 2026, según una pregunta abierta de AP-NORC que pidió a los encuestados compartir hasta cinco temas en los que querían que el gobierno trabajara en el próximo año.
Eso fue menos que en los dos años anteriores, cuando aproximadamente un tercio consideraban que los temas extranjeros eran un enfoque importante. Casi nadie mencionó específicamente a Venezuela.
Venezuela y una opinión dividida
Los estadounidenses están divididos sobre el secuestro de Maduro según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS utilizando mensajes de texto durante el fin de semana.
Aproximadamente 4 de cada 10 aprobaron que el ejército fuera enviado a capturar a Maduro, mientras que aproximadamente la misma proporción se opuso. Aproximadamente 2 de cada 10 no estaban seguros. Los republicanos aprobaron ampliamente la acción, mientras que los demócratas se opusieron en gran medida.
Casi la mitad de los estadounidenses, el 45%, se opusieron a que Estados Unidos tome el control de Venezuela y elija un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decida el futuro liderazgo de su país.
