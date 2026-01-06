Casi la mitad de los estadounidenses rechaza que la Casa Blanca asuma el control de Venezuela

maduro

Todavía hay espacio para que la opinión pública cambie a medida que la administración de Trump aclare sus próximos pasos para Venezuela. Pero podría ser un tema desafiante para el presidente republicano, especialmente dado el deseo de los estadounidenses de que el gobierno solucione los problemas económicos en casa.

Y este nuevo conflicto cuya deriva todavía es imprevisible podría pesar en cómo votarán los estadounidenses en las cruciales elecciones parlamentarias de mitad de mandato, en noviembre próximo, cuando los republicanos corren el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes.

Ataque mausoleo de Chávez en Venezuela

La política exterior y el comercio de drogas no eran prioridades altas para muchos estadounidenses. Al comenzar el nuevo año, los estadounidenses eran menos propensos a querer que el gobierno se enfocara en la política exterior de lo que habían sido en años recientes.

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos mencionaron temas de política exterior, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, Israel o la participación general en el extranjero, como algo que querían que el gobierno priorizara en 2026, según una pregunta abierta de AP-NORC que pidió a los encuestados compartir hasta cinco temas en los que querían que el gobierno trabajara en el próximo año.

Eso fue menos que en los dos años anteriores, cuando aproximadamente un tercio consideraban que los temas extranjeros eran un enfoque importante. Casi nadie mencionó específicamente a Venezuela.

venezuela invadidad

Venezuela y una opinión dividida

Los estadounidenses están divididos sobre el secuestro de Maduro según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS utilizando mensajes de texto durante el fin de semana.

Aproximadamente 4 de cada 10 aprobaron que el ejército fuera enviado a capturar a Maduro, mientras que aproximadamente la misma proporción se opuso. Aproximadamente 2 de cada 10 no estaban seguros. Los republicanos aprobaron ampliamente la acción, mientras que los demócratas se opusieron en gran medida.

Casi la mitad de los estadounidenses, el 45%, se opusieron a que Estados Unidos tome el control de Venezuela y elija un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decida el futuro liderazgo de su país.

delcy rodríguez Delcy Rodríguez, vicepresidenta en el gobierno de Nicolás Maduro y nueva presidenta de Venezuela.