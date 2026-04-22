Escándalo en reality de convivencia de Serbia: intentó ahorcar a una compañera e ingresó personal de seguridad

¿Qué desató la violencia?

Aunque nada justifica un acto así, las versiones que circulan en los medios serbios y en redes sociales señalan un conflicto previo muy turbio: se dice que la discusión escaló cuando Asmin le confesó a la mujer que seguía enamorado de su exnovia.

Hay versiones que indican que, antes del ataque, ella lo habría golpeado y llegado a romperle un diente, lo que provocó la reacción desmedida y criminal de él.

Por supuesto, la producción de Elita expulsó a Durdi de inmediato y dio intervención a las autoridades. A diferencia de otros realities donde todo queda en una sanción televisiva, aquí intervino la policía. El participante fue detenido tras salir de la casa, aunque fue liberado horas después mientras continúa la investigación.

El video del ataque se esparció por X y TikTok, generando un repudio global y reabriendo el debate sobre por qué se siguen permitiendo estos formatos en Serbia, donde las peleas físicas son moneda corriente pero nunca habían llegado a este nivel de gravedad visual.