Escándalo en reality de convivencia de Serbia: intentó ahorcar a una compañera e ingresó personal de seguridad
Se trata del show llamado "Elita", que emula a lo que en Argentina es "Gran Hermano". El dramático episodio no tardó en viralizarse en redes sociales.
En lo que significó un verdadero escándalo, este miércoles se viralizó un video donde se ve a un participante del reality show " Elita" de Serbia, que se asimila bastante en formato a lo que en Argentina es Gran Hermano, intentando ahorcar a una de sus compañeras.
Es un episodio realmente impactante que le está dando la vuelta al mundo ahora mismo, gracias a la trascendencia que este tipo de episodios suelen tener en redes sociales.
El protagonista de la agresión fue Asmin Durdi, quien se lanzó directamente sobre una de sus compañeras (con quien aparentemente tiene un vínculo sentimental complejo) e intentó ahorcarla en medio de una discusión.
La escena fue tan violenta que no bastó con la intervención de los demás participantes. El equipo de seguridad del programa tuvo que entrar corriendo a la casa para reducir al agresor, separarlo de la mujer y sacarlo del lugar.
¿Qué desató la violencia?
Aunque nada justifica un acto así, las versiones que circulan en los medios serbios y en redes sociales señalan un conflicto previo muy turbio: se dice que la discusión escaló cuando Asmin le confesó a la mujer que seguía enamorado de su exnovia.
Hay versiones que indican que, antes del ataque, ella lo habría golpeado y llegado a romperle un diente, lo que provocó la reacción desmedida y criminal de él.
Por supuesto, la producción de Elita expulsó a Durdi de inmediato y dio intervención a las autoridades. A diferencia de otros realities donde todo queda en una sanción televisiva, aquí intervino la policía. El participante fue detenido tras salir de la casa, aunque fue liberado horas después mientras continúa la investigación.
El video del ataque se esparció por X y TikTok, generando un repudio global y reabriendo el debate sobre por qué se siguen permitiendo estos formatos en Serbia, donde las peleas físicas son moneda corriente pero nunca habían llegado a este nivel de gravedad visual.
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