Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela

El gendarme, que estuvo más de un año privado ilegalmente de su libertad, participó de una carrera en la que buscó generar conciencia sobre el tema, denunciando que todavía hay ciudadanos de distintos países detenidos en cárceles venezolanas en condiciones similares a las que él atravesó, muchas veces sin procesos judiciales claros ni garantías legales.

“Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”, rezaba la remera celeste que Gallo utilizó para la Supernova 10K que se disputó el 12 de abril en Vicente López.