Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela
Lo hizo ante los tribunales federales de nuestro país, donde se tramita la causa por violación de derechos humanos en el país caribeño.
Nahuel Gallo pidió se aceptado como querellante en la causa que la Justicia argentina lleva adelante contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno de Venezuela por la violación de los derechos humanos en ese país.
“Me presenté como querellante ante la justicia federal de mi país en la causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad”, indicó el propio gendarme mediante redes sociales, pidiendo ser “reconocido como víctima y parte querellante” en la causa que se tramita en los tribunales federales.
En ese sentido, explicó: “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga”.
“No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, expresó Gallo, quien el 8 de diciembre de 2024 fue detenido en Venezuela, cuando ingresaba a ese país para encontrarse con su mujer e hijo, y recién se logró su liberación el 2 de marzo último gracias a la mediación de la AFA con las autoridades venezolanas.
La maratón de Nahuel Gallo
El domingo pasado, Nahuel Gallo corrió una maratón donde volvió a poner el foco en la situación de los detenidos en Venezuela y reclamó la liberación de los presos políticos que aún permanecen encarcelados en el país caribeño.
El gendarme, que estuvo más de un año privado ilegalmente de su libertad, participó de una carrera en la que buscó generar conciencia sobre el tema, denunciando que todavía hay ciudadanos de distintos países detenidos en cárceles venezolanas en condiciones similares a las que él atravesó, muchas veces sin procesos judiciales claros ni garantías legales.
“Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”, rezaba la remera celeste que Gallo utilizó para la Supernova 10K que se disputó el 12 de abril en Vicente López.
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