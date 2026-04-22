Quién es el "Puma de Janeiro", el argentino que fue detenido en Brasil por racismo

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Al contrario del relato de testigos de lo ocurrido en el supermercado, que dieron cuenta de su racismo, misoginia y de su carácter iracundo, Haile se autoproclamó "El Puma de Janeiro" en sus redes sociales, donde publicita su "milho gourmet".

"En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está", comentó el hombre, que originalmente es de La Plata, provincia de Buenos Aires.

En su perfil de Facebook Haile se nota que es fanático de Boca Juniors, que ama Río de Janeiro y que camina sus playas con su carrito de choclos gourmet vestido con su propio merch, según reflejó el sitio TN.

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Por el momento no se sabe cuál es la situación procesal de Haile ni qué le deparará ante la Justicia de Río de Janeiro, pero la injuria racial es considerada un delito grave en Brasil, y puede acarrear una pena de hasta cinco años de cárcel sin posibilidad de salir bajo fianza.

En el caso de Agostina Páez, la abogada logró volver a nuestro país para seguir la causa desde su hogar porque su estatus en Brasil es de turista y no residente permanente, como sí lo es Haile.