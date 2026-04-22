Quién es el "Puma de Janeiro", el argentino que fue detenido en Brasil por racismo
Tiene 67 años y está radicado en Brasil desde 2024. Su cambio de vida se convirtió en un episodio lastimoso donde su mentalidad vetusta salió a relucir.
La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo el lunes de esta semana a un argentino radicado en Brasil que insultó con racismo y misoginia a una repartidora de aplicación de delivery en la cola de un supermercado.
José Luis Haile, de 67 años, se radicó en Brasil en algún momento de 2024 y hoy en día vende bebidas y choclos en las playas de Río de Janeiro, incluida Copacabana, cerca del supermercado donde lo detuvieron por gritarle "neg... pu..." a la repartidora.
El hombre quedó detenido casi de inmediato, según medios de Brasil, por acción de otro argentino que presenció el ataque verbal y alertó a la policía.
Haile se encuentra detenido en la cárcel de Benfica porque, al ser un residente y no un turista, no le corresponden las mismas condiciones que a la abogada santiagueña Agostina Páez, otra argentina que fue detenida por sus actos vinculados al racismo.
Pero, ¿quién es José Luis Haile?
Al contrario del relato de testigos de lo ocurrido en el supermercado, que dieron cuenta de su racismo, misoginia y de su carácter iracundo, Haile se autoproclamó "El Puma de Janeiro" en sus redes sociales, donde publicita su "milho gourmet".
"En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está", comentó el hombre, que originalmente es de La Plata, provincia de Buenos Aires.
En su perfil de Facebook Haile se nota que es fanático de Boca Juniors, que ama Río de Janeiro y que camina sus playas con su carrito de choclos gourmet vestido con su propio merch, según reflejó el sitio TN.
Por el momento no se sabe cuál es la situación procesal de Haile ni qué le deparará ante la Justicia de Río de Janeiro, pero la injuria racial es considerada un delito grave en Brasil, y puede acarrear una pena de hasta cinco años de cárcel sin posibilidad de salir bajo fianza.
En el caso de Agostina Páez, la abogada logró volver a nuestro país para seguir la causa desde su hogar porque su estatus en Brasil es de turista y no residente permanente, como sí lo es Haile.
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