Dinamarca: choque frontal de trenes dejó al menos 17 heridos

Al menos 17 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, tras un choque frontal entre dos trenes que tuvo lugar a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca.

El accidente ocurrió entre las localidades de Hillerød y Kagerup y generó el despliegue de un amplio operativo de emergencia para asistir a los damnificados por la colisión entre dos formaciones.

Según detalló el vocero de los servicios de emergencia, Tim Simonsen, recibieron la alerta “exactamente a las 06:30” (hora local). A partir del aviso, ambulancias, patrulleros y helicópteros llegaron al lugar para asistir a los pasajeros.

choque de trenes dinamarca

“Se trata de una colisión frontal y hay heridos entre los pasajeros”, confirmó Simonsen respecto a la magnitud de los daños y la cantidad de personas damnificadas.

La policía danesa describió el episodio como “un grave accidente”. Según el reporte oficial, había 38 personas a bordo de los dos trenes, por lo que casi la mitad resultó afectada tras el choque.

choque de trenes dinamarca

La alcaldesa del municipio vecino de Gribskov,, Trine Egetved, informó a través de sus redes sociales que varios heridos fueron trasladados en helicóptero hacia centros de salud.

“Este tren es utilizado por muchos residentes, trabajadores y estudiantes. Los servicios de emergencia trabajan sin parar y buscamos esclarecer lo ocurrido y garantizar la asistencia necesaria”, indicó.

choque de trenes dinamarca

Las causas del choque de trenes en Dinamarca

Los equipos de rescate continuaron trabajando en la zona para evacuar a los pasajeros. En paralelo, la policía acordonó el sector y evacuó completamente ambos trenes con el fin de asegurar el área a la espera de las pericias, las cuales serán de suma importancia para determinar cuáles fueron las causas por la que los dos trenes chocaron de frente.

El oficial Morten Pedersen explicó que, por el momento, “no era posible proporcionar ningún detalle sobre las causas del accidente”

De acuerdo con los primeros indicios, no se descarta un fallo en el sistema de señalización o un error humano. “Es fundamental reconstruir con precisión la secuencia de los hechos”, señaló Pedersen.