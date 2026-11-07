Caso ueno bank: se entregó el presidente del Banco Central de Paraguay

La situación judicial del ex titular del BCP se complicó después de que se conociera que su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, cobró al menos 165 millones de guaraníes del Grupo Vázquez. Esos pagos habrían ocurrido en paralelo a la elaboración de informes del BCP sobre las irregularidades operativas de la firma. El último pago registrado a favor de Vázquez se concretó en septiembre pasado, cuando la Superintendencia de Bancos ya había emitido sus informes y el Senado había pedido información de manera explícita.