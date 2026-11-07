Caso ueno bank: se entregó el presidente del Banco Central de Paraguay
Carlos Carvallo, expresidente del BCP se puso a disposición de la Justicia y permanece detenido en Asunción por la investigación del caso Ueno Bank.
Carlos Carvallo Spalding, quien presidía el Banco Central del Paraguay (BCP) cuando estalló la crisis de Ueno Bank, se entregó este viernes por la noche ante la Policía Nacional. El exfuncionario permanece detenido en la base del Departamento de Investigaciones, en Asunción.
Carvallo integraba la misma orden de detención que el Ministerio Público emitió contra el destituido expresidente Santiago Peña. La Fiscalía investiga a ambos por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles en el marco de la causa Ueno Bank, episodio que desencadenó un estallido social sin precedentes en Paraguay.
La situación judicial del ex titular del BCP se complicó después de que se conociera que su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, cobró al menos 165 millones de guaraníes del Grupo Vázquez. Esos pagos habrían ocurrido en paralelo a la elaboración de informes del BCP sobre las irregularidades operativas de la firma. El último pago registrado a favor de Vázquez se concretó en septiembre pasado, cuando la Superintendencia de Bancos ya había emitido sus informes y el Senado había pedido información de manera explícita.
Tras la entrega, el equipo fiscal recomendó trasladar al ex presidente del BCP a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde cumpliría la detención preventiva dispuesta por la Fiscalía. El Ministerio Público fundamentó el pedido en los disturbios e incidentes ocurridos cerca de la vivienda de Santiago Peña durante las manifestaciones de vecinos. Según los fiscales, la medida busca proteger la integridad física de Carvallo.
Minutos antes de la medianoche, las autoridades trasladaron al destituido expresidente Peña al Regimiento Escolta Presidencial bajo estrictas medidas de seguridad, después de que abandonara su domicilio entre insultos y protestas. Hasta el momento, las autoridades no precisaron la fecha exacta para la citación de Carvallo a declarar ni si su traslado ya se ejecutó.
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