Paraguay: indagan hoy al expresidente Santiago Peña

El impacto en la calle: derrumbe de ventas y billetes de urgencia

Según reportó la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), las ventas en las tiendas y multitiendas del país se desplomaron hasta un 70% tras el estallido de ueno bank. La retención forzada del dinero de millones de familias secó la plaza comercial de un día para el otro, generando un freno total en la actividad minorista.

Frente a la desesperación de los ahorristas por hacerse de liquidez en otras sucursales, el Banco Central del Paraguay (BCP) se vio obligado a intervenir: sacó de urgencia al mercado los nuevos billetes de 100.000 guaraníes, adelantando su circulación oficial para poder dar respuesta a la inusual demanda física de efectivo.

Detención de Santiago Peña y asunción de Pedro Alliana

Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

En el plano político institucional, el viernes marcó un quiebre histórico. El Senado destituyó a Santiago Peña por "mal desempeño de funciones". Al ser removido de su cargo a través de un juicio político, la Constitución paraguaya le impidió acceder al estatus de senador vitalicio (y a sus respectivos fueros), dejando el camino allanado para el accionar de la Justicia.

Horas después de la votación, la Policía efectivizó la orden de captura dictada por la Fiscalía. El ahora exmandatario quedó detenido en su residencia a la espera de una audiencia, acorralado por las investigaciones que lo vinculan al desvío de millonarios fondos estatales hacia ueno bank durante su gestión.

La sucesión presidencial se activó de inmediato: el hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, juró en el Congreso y ejercerá el Ejecutivo hasta agosto de 2028, acompañado por Antonio Barrios (médico personal de Horacio Cartes) como nuevo vice.

"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", prometió Alliana en su primer discurso. Además, anunció recortes de "gastos superfluos" en clara alusión a los reiterados viajes internacionales de su predecesor.

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El millonario "agujero" y los directivos en prisión

La dimensión del fraude es alarmante y compromete las arcas del Estado. En sus alegatos finales, la diputada Rocío Vallejo aseguró que la gestión de Peña dejó "un agujero de 1.200 millones de dólares" al pueblo paraguayo y perjudicó a tres millones de personas en un solo día, calificando al exmandatario como "el desfalcador más grande de la historia" del país.

Entre los damnificados directos se encuentran 32.000 jubilados (de un total de 91.000) del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que invirtió y dejó atrapados 355 millones de dólares de fondos previsionales en el banco colapsado.

Mientras tanto, la Justicia avanza sobre los responsables de la entidad. Un juez ordenó el traslado a la cárcel de Miguel Vázquez (uno de los fundadores de ueno bank) y de otros cinco directivos. Paralelamente, la Fiscalía procedió a la incautación de avionetas, vehículos de lujo y abundante documentación de las empresas de Ueno Holding, donde Peña mantuvo acciones hasta marzo de 2025.