Devaluación, baja de ventas y suba del riesgo país: las consecuencias de la crisis política en Paraguay

Moody's es una de las principales agencias globales de calificación de riesgo crediticio, encargada de evaluar la solvencia y la probabilidad de impago de deudores, empresas y gobiernos. Moody's sostuvo que "no espera que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay", respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB). No obstante, los acontecimientos evidencian "persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción".