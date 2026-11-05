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Crisis política y financiera en Paraguay EN VIVO: la caída de Santiago Peña tras el corralito, minuto a minuto

Crisis política y financiera en Paraguay EN VIVO: la caída de Santiago Peña tras el corralito, minuto a minuto
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Acorralado, Santiago Peña presentó su renuncia tras la quiebra de ueno bank, pero el Congreso plantea un posible juicio político.

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Paraguay se encuentra inmerso en una de sus crisis institucionales más profundas de los últimos años. Lo que comenzó como un descalabro financiero rápidamente escaló hasta los cimientos del Poder Ejecutivo, dejando al presidente Santiago Peña al borde de la destitución y al país en un estado de incertidumbre política y agitación social.

El origen del conflicto radica en la grave crisis de insolvencia de ueno bank, que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos. La incapacidad del sistema financiero y del Gobierno para garantizar la devolución de los depósitos generó un clima de indignación ciudadana.

Seguido a esto, Santiago Peña presentó su renuncia, mientras un gran número de legisladores y el pueblo piden que se avance con el juicio político.

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En medio de una jornada marcada por la incertidumbre institucional y luego de presentar su renuncia este jueves 5 de noviembre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dirigió un mensaje al país para fijar su postura frente a la continuidad de la crisis. Con un tono sereno, el mandatario confirmó a través de sus redes sociales que se someterá al juicio político impulsado en el Parlamento y garantizó su plena colaboración para esclarecer los hechos que desataron el conflicto.

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¿Santiago Peña se fugó a la Argentina? El fuerte descargo de una diputada paraguaya en el Congreso

En medio de una decisiva sesión del Congreso de la Nación, la incertidumbre sobre el paradero del presidente Santiago Peña encendió las alarmas en el recinto parlamentario paraguayo. Durante el debate, legisladores exigieron la confirmación oficial respecto a la veracidad de informaciones circulantes en medios de comunicación que aseguran que el mandatario ya habría ingresado a la Argentina.

La advertencia fue planteada durante el tratamiento de medidas parlamentarias y el eventual retiro de fueros del jefe de Estado. La diputada Johana Ortega solicitó con firmeza una aclaración oficial antes de someter a votación cualquier resolución: "En medios de comunicación se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino, y esa es una información con la que nosotros debemos contar antes de votar".

"Paraguay Masterclass": hace menos de un año Milei felicitaba a Peña por su sistema financiero

El abrupto final del mandato de Santiago Peña, arrastrado por la crisis de ueno bank, expone un contraste con el panorama de hace menos de un año. El 17 de diciembre de 2025, el presidente argentino Javier Milei utilizaba sus redes sociales para celebrar la solidez macroeconómica y felicitar efusivamente a su par de Paraguay.

La celebración pública se dio luego de que Peña publicara un video anunciando que la calificadora de riesgos Standard & Poor’s había otorgado a Paraguay un nuevo grado de inversión.

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Diputados de Paraguay aprueban juicio político contra Santiago Peña pese a su renuncia

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña poco después de que este presentara su renuncia formal a la Presidencia. El colapso y la intervención de ueno bank desencadenaron un terremoto político que la dimisión del jefe de Estado no logró frenar dentro del recinto legislativo.

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Los jugadores de la Selección de Paraguay publicaron un duro comunicado por el escándalo de ueno bank

Los futbolistas de la Selección de Paraguay se pronunciaron públicamente por la crisis de ueno bank, cuya intervención impactó en el patrimonio de numerosos deportistas y familias del país. El mensaje fue difundido por el capitán Gustavo Gómez en sus redes sociales y lleva la firma de los integrantes del combinado nacional.

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Renunció el presidente Santiago Peña tras la feroz caída de ueno bank

Tensión y forcejeos en Asunción: los ahorristas se enfrentaron a la Policía tras la caída de ueno bank

La tensión social escaló en la noche de este martes en las calles del microcentro de Asunción, donde cientos de ahorristas autoconvocados y efectivos de la Policía Nacional protagonizaron forcejeos y momentos de crispación.

Las protestas se desataron a raíz del impacto financiero provocado por el cierre de las operaciones bancarias y la incertidumbre en torno a los fondos depositados.

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