Crisis política y financiera en Paraguay EN VIVO: la caída de Santiago Peña tras el corralito, minuto a minuto

¿Santiago Peña se fugó a la Argentina? El fuerte descargo de una diputada paraguaya en el Congreso

En medio de una decisiva sesión del Congreso de la Nación, la incertidumbre sobre el paradero del presidente Santiago Peña encendió las alarmas en el recinto parlamentario paraguayo. Durante el debate, legisladores exigieron la confirmación oficial respecto a la veracidad de informaciones circulantes en medios de comunicación que aseguran que el mandatario ya habría ingresado a la Argentina.

La advertencia fue planteada durante el tratamiento de medidas parlamentarias y el eventual retiro de fueros del jefe de Estado. La diputada Johana Ortega solicitó con firmeza una aclaración oficial antes de someter a votación cualquier resolución: "En medios de comunicación se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino, y esa es una información con la que nosotros debemos contar antes de votar".