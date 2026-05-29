Imágenes impactantes: impresionante explosión de un cohete en Cabo Cañaveral
Hasta el momento, se desconoce la magnitud de los destrozos. Viviendas cercanas al lugar se sacudieron por la potencia del incidente.
El cohete New Glenn de la empresa Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, explotó este jueves en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de motores. La compañía comunicó que todo su personal está fuera de peligro, pero la potencia del estallido sacudió viviendas cercanas y el cielo se tiñó de naranja por los gases y el combustible en combustión.
El incidente provocó un fuerte estruendo que sacudió viviendas cercanas y tiñó el cielo de naranja por varios segundos.
En un mensaje publicado en X, Blue Origin afirmó que todo su personal fue localizado tras el incidente y que no se reportaron heridos. Las autoridades de emergencia informaron que no existe peligro para la población por gases ni otros riesgos asociados a la explosión.
“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, detalló Blue Origin sobre el origen del incidente en un comunicado breve. A su vez, señalaron que se proporcionarán actualizaciones conforme avance la investigación.
Las impactantes imágenes de la explosión rápidamente se volvieron virales. Los registros muestran una gran cantidad de humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo por una intensa llamarada naranja que consumió el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.
“Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”, escribió Jeff Bezos en su cuenta de X.
Por su parte, el congresista de Florida Mike Haridopolos -cuyo distrito incluye a Cabo Cañaveral- afirmó que estuvo en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman para conocer el estado de situación del complejo. “Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”, dijo Haridopolos.
Elon Musk de SpaceX, quien ya ha padecido explosiones de cohetes, ofreció sus condolencias. “Lamento ver esto; espero que se recuperen rápidamente”, le dijo a Blue Origin a través de X.
El New Glenn, un cohete de grandes dimensiones, permanecía en tierra desde abril luego de dejar un satélite fuera de órbita debido a una falla de motor. Este episodio marcó apenas el tercer vuelo de este modelo, que Blue Origin proyecta utilizar en futuras misiones lunares para la NASA.
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