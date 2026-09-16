Las fotos inéditas de Diego Maradona en un acorazado de EEUU: la joya oculta que reveló Signorini
El histórico preparador físico del Diez compartió postales jamás vistas de una visita militar en Nápoles durante 1989, donde la magia con la pelota volvió a ser la gran protagonista.
Diego Armando Maradona no deja de generar asombro ni de regalar momentos mágicos a través del recuerdo. A casi cuatro décadas de sus años dorados en Europa, salieron a la luz una serie de imágenes inéditas que muestran al astro argentino derrochando talento en el lugar menos pensado: la cubierta de un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos.
El encargado de desempolvar esta joya del archivo maradoniano fue Fernando Signorini, su inolvidable preparador físico y compañero de mil batallas. A través de su cuenta de Instagram, el "Profe" publicó tres postales magnéticas que documentan una visita realizada en noviembre de 1989. En aquel momento, la jefatura de la OTAN, con sede en Nápoles, invitó al capitán del conjunto italiano a recorrer el gigantesco acorazado USS Iowa.
Diego Maradona, las fotos inéditas en el buque militar y el recuerdo de Signorini
Acompañado por Signorini y por el periodista Angelo Rossi —por entonces cronista del diario local Il Mattino—, Diego fue recibido a bordo con honores y un protocolo digno de un jefe de Estado. Sin embargo, lo formal quedó rápidamente a un lado en cuanto apareció el elemento infaltable en la vida del "10".
"La pelota iba con Diego a todas partes", rememoró Signorini para sintetizar la esencia de la jornada. En medio de la nave militar, rodeado por tripulantes e instrumental bélico, a Maradona le alcanzaron una pelota y la escena se transformó al instante. Fiel a su ADN futbolero, el astro comenzó a hacer jueguitos sin importar la superficie ni el contexto, emulando aquellas célebres exhibiciones que realizaba en los entretiempos durante sus inicios en Argentinos Juniors.
Las imágenes rescatan un hito más en la inagotable bitácora de Pelusa. Un registro único que confirma que, sin importar si se trataba del césped del San Paolo o la chapa de un acorazado norteamericano, la relación entre Maradona y la pelota no entendía de fronteras ni de escenarios.
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