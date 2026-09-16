Las fotos inéditas de Diego Maradona en un acorazado de EEUU: la joya oculta que reveló Signorini

"La pelota iba con Diego a todas partes", rememoró Signorini para sintetizar la esencia de la jornada. En medio de la nave militar, rodeado por tripulantes e instrumental bélico, a Maradona le alcanzaron una pelota y la escena se transformó al instante. Fiel a su ADN futbolero, el astro comenzó a hacer jueguitos sin importar la superficie ni el contexto, emulando aquellas célebres exhibiciones que realizaba en los entretiempos durante sus inicios en Argentinos Juniors.