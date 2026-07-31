Tensión en la relación diplomática de España e Italia por la crisis migratoria: qué dijo Giorgia Meloni

Tajani señaló que se trata de "una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible".

"La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros. Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones", sentenció.

El mensaje de Giorgia Meloni tras la crisis migratoria en España

Las palabras de Tajani quedaron en línea con las de su jefa política, Giorgia Meloni, quien aseguró que "se trata de una medida extraordinaria, adoptada para salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones", para Italia.

"La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano", señaló la premier, que aseguró que Italia "está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso".

La "situación en curso" es la llegada a Ceuta de casi 60.000 personas en el lapso de 24 horas, con escenas dramáticas que dieron la vuelta al mundo y obligaron al presidente Pedro Sánchez a movilizar a las Fuerzas Armadas.

Se calcula que unas 57 personas murieron en el intento de nadar alrededor del espigón fronterizo de El Tarajal para acceder a Ceuta desde Marruecos.

Además, unas 37.000 personas regresaron a Marruecos en el mismo día, tras declarar a los medios que les habían hecho creer que se les proveería de alojamiento a su llegada a España, y en vez encontraron instalaciones de recepción saturadas y pocas posibilidades de quedarse en Ceuta.

La Comisión Europea dijo hoy que está lista para brindar apoyo adicional a España, incluyendo reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si es requerido por Madrid.

La comisión señaló que también mantiene contacto cercano con autoridades marroquíes para fortalecer la gestión fronteriza y prevenir más cruces irregulares, además, subrayó que proteger la frontera externa de la UE es un elemento clave del Pacto sobre Migración y Asilo.