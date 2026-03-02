Inversiones 2026: cómo comprar oro y plata sin lingotes tras el ataque a Irán
Con la volatilidad global en ascenso por el conflicto en Medio Oriente, los inversores locales exploran alternativas seguras como el oro o la plata.
El tablero financiero global ingresó en una fase de volatilidad extrema tras los ataques en Medio Oriente. Ante este escenario incierto, el oro se consolida como el gran refugio de valor para resguardar los ahorros. Las bolsas europeas sufrieron fuertes desplomes y los inversores argentinos buscan nuevas alternativas seguras.
El impacto del ataque a Irán en los mercados
Según un reciente informe del periodista Sebastián La Mastra publicado en Economía Digital, la acción militar liderada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán generó una reacción inmediata. Las principales bolsas europeas abrieron con desplomes superiores al 2% (lideradas por Madrid con un 3,20%) y el barril de petróleo saltó por encima de la barrera de los u$s80.
En este contexto de profunda incertidumbre, el "dinero inteligente" ha activado el modo defensa, volcándose hacia los históricos resguardos de valor frente a la crisis desatada en territorio de Irán.
Tres formas de invertir en CEDEARs y Oro sin lingotes
Para el ahorrista local, ya no es necesario lidiar con la logística, el riesgo o el costo de una caja de seguridad para tener un lingote físico. Existen tres vías principales para subirse a la "ola dorada" desde cualquier bróker o exchange:
CEDEARs de Mineras: Es la vía más elegida por quienes operan en pesos en la Bolsa local. Al comprar estos certificados, el inversor se posiciona en empresas cuya rentabilidad está ligada al precio del metal. Las opciones más destacadas son Barrick Gold (GOLD), Harmony Gold (HMY) y Gold Fields (GFI).
Criptomonedas respaldadas (Stablecoins): Ideales para quienes buscan operar las 24 horas. Existen tokens como PAX Gold (PAXG) o Tether Gold (XAUT), donde cada activo digital representa una onza de oro físico auditado en bóvedas de Londres o Suiza.
ETFs y fondos estratégicos: Para quienes cuentan con una cuenta en el exterior o un bróker global, el ETF GLD es el instrumento que replica de forma más pura y directa el precio internacional de la onza.
Cómo invertir en Plata desde Argentina
El mercado local también ofrece múltiples alternativas para quienes apuestan por la plata en medio de la volatilidad actual. Se puede invertir a través del CEDEAR SLV (ETF Ishares Silver Trust), que replica la evolución de los precios al instante.
Además de los fondos directos, los inversores minoristas pueden sumar a su portafolio a reconocidas compañías mineras del sector operando los CEDEARs de Pan American Silver (PAAS) y Hecla Mining (HL).
