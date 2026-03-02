Inversiones 2026: cómo comprar oro y plata sin lingotes tras el ataque a Irán

CEDEARs de Mineras: Es la vía más elegida por quienes operan en pesos en la Bolsa local. Al comprar estos certificados, el inversor se posiciona en empresas cuya rentabilidad está ligada al precio del metal. Las opciones más destacadas son Barrick Gold (GOLD), Harmony Gold (HMY) y Gold Fields (GFI).

Criptomonedas respaldadas (Stablecoins): Ideales para quienes buscan operar las 24 horas. Existen tokens como PAX Gold (PAXG) o Tether Gold (XAUT), donde cada activo digital representa una onza de oro físico auditado en bóvedas de Londres o Suiza.

ETFs y fondos estratégicos: Para quienes cuentan con una cuenta en el exterior o un bróker global, el ETF GLD es el instrumento que replica de forma más pura y directa el precio internacional de la onza.

Cómo invertir en Plata desde Argentina

El mercado local también ofrece múltiples alternativas para quienes apuestan por la plata en medio de la volatilidad actual. Se puede invertir a través del CEDEAR SLV (ETF Ishares Silver Trust), que replica la evolución de los precios al instante.

Además de los fondos directos, los inversores minoristas pueden sumar a su portafolio a reconocidas compañías mineras del sector operando los CEDEARs de Pan American Silver (PAAS) y Hecla Mining (HL).