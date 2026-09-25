China: una nena de 6 años batió el récord del cubo Rubik
Lian Yunzhi, oriunda de China, resolvió el cubo en menos de cinco segundos.
Una nena de seis años batió un récord mundial femenino al resolver un cubo Rubik en poco más de cuatro segundos durante dos competiciones que se realizaron en el último mes y fueron certificadas por la World Cube Association en Wuhan y Cantón.
Lian Yunzhi, oriunda de Chengdu, en el centro de China, registró promedios de 4,52 y 4,27 segundos, tras resolver el cubo Rubik cinco veces en la competición.
La nena se convirtió así en la primera ‘speedcuber’ femenina en promediar menos de 4,5 segundos en el cubo 3x3x3, destacó el lunes la Televisión Central de China, al difundir un video en el que la pequeña aparece demostrando sus habilidades.
Apodada “Zhizhi”, Lian fue inscripta desde muy pequeña a clases de Cubo de Rubik como parte de una actividad extracurricular que combinaba con clases de música y Danza, según contó su madre, Lin Yangxi, en diálogo con medios locales.
A los 4 años intentó resolver un cubo por primera vez y tardó unos 90 segundos.
De esta forma, la mujer se dio cuenta de manera progresiva que resolver el cubo Rubik no solo se trataba de un pasatiempos, sino que significaba una actividad para fomentar las capacidades de los niños: “Mejora la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la percepción espacial y ayuda a desarrollar una actitud sana frente a ganar y perder”, declaró al medio Red Star News de Chengdu.
Según se informó, en el último año, Lian dedicó entre dos y tres horas diarias a practicar algoritmos buscando soluciones para resolver el cubo. Según trascendió, la nena ya logró dominar más de 1.300 combinaciones de resolución del famoso objeto.
Si bien durante los primeros años no se animaba a competir, luego de años de práctica se animó y ya cuenta con numerosos trofeos. En ese sentido, su madre sostuvo que Lian antes era una nena introvertida y que ahora tiene mucha confianza vaya donde vaya.
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