China: una nena de 6 años batió el récord del cubo Rubik

De esta forma, la mujer se dio cuenta de manera progresiva que resolver el cubo Rubik no solo se trataba de un pasatiempos, sino que significaba una actividad para fomentar las capacidades de los niños: “Mejora la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la percepción espacial y ayuda a desarrollar una actitud sana frente a ganar y perder”, declaró al medio Red Star News de Chengdu.

Según se informó, en el último año, Lian dedicó entre dos y tres horas diarias a practicar algoritmos buscando soluciones para resolver el cubo. Según trascendió, la nena ya logró dominar más de 1.300 combinaciones de resolución del famoso objeto.

Si bien durante los primeros años no se animaba a competir, luego de años de práctica se animó y ya cuenta con numerosos trofeos. En ese sentido, su madre sostuvo que Lian antes era una nena introvertida y que ahora tiene mucha confianza vaya donde vaya.