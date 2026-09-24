Javier Milei y Benjamin Netanyahu se reunieron a puertas cerradas en la sede de la ONU

Las reacciones en redes sociales a la reunión Milei-Netanyahu

Fue el embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, quien dio cuenta de la reunión e indicó que Netanyahu saludó a Milei en castellano, llamándolo “amigo”, y luego se abrazaron fraternalmente.

“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, subrayó por su parte la oficina del primer ministro en un posteo en X.