Javier Milei y Benjamin Netanyahu se reunieron a puertas cerradas en la sede de la ONU
El mandatario argentino le manifestó todo su apoyo al primer ministro de Israel, luego de los momentos de tensión que se vivieran durante su discurso ante la asamble general de la ONU.
En el cierre de su visita de tres días a los Estados Unidos, que incluyó un furibundo discurso ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Milei mantuvo este jueves una reunión a puertas cerradas con Benjamin Netanyahu.
Según trascendió, el mandatario argentino le ratificó a su par de Israel su respaldo a las políticas implementadas por ese país de Medio Oriente, tanto en lo que respecta a su conflicto con Irán como con relación a lo actuado por las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza.
El encuentro bilateral tuvo lugar en la sede de la ONU, en Nueva York, duró unos 20 minutos y fue precedida de momentos de tensión que se vivieron tanto afuera del edificio, donde cientos de manifestantes repudiaron la presencia de Netanyahu, como dentro del recinto.
Como ya se informó, el primer ministro de Israel brindó este mismo jueves su discurso ante la asamblea general, mientras muchas delegaciones se retiraron cuando él subió al estrado y otras tantas lo abuchearon.
Ante el panorama que se le presentó, desatado por las interminables ofensivas de Israel sobre Gaza y otros territorios palestinos, Netanyahu se mostró desafiante al pedir que “si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, por favor hágalo ahora".
Las reacciones en redes sociales a la reunión Milei-Netanyahu
Fue el embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, quien dio cuenta de la reunión e indicó que Netanyahu saludó a Milei en castellano, llamándolo “amigo”, y luego se abrazaron fraternalmente.
“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, subrayó por su parte la oficina del primer ministro en un posteo en X.
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