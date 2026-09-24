Ante un clima hostil en la ONU, Netanyahu llamó "cobardes" y "antisemitas" a todo el mundo
Cuando iba a dar su discurso ante la Asamblea General, el primer ministro de Israel enfrentó abucheos y el vacío que le generaron muchas delegaciones.
En medio de un clima enrarecido afuera y adentro del recinto, con muchas delegaciones que se retiraron cuando él subió al estrado y otras tantas que lo abuchearon, Benjamin Netanyahu brindó este jueves su discurso ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Netanyahu desafió al recinto en la Asamblea General de la ONU
Ante el panorama que se le presentó, desatado por las interminables ofensivas de Israel sobre Gaza y otros territorios palestinos, el primer ministro se mostró desafiante al pedir que “si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, por favor hágalo ahora".
Sus palabras, sin embargo, estuvieron mayormente dirigidas contra Irán y los ataques que, junto con las fuerzas armadas estadounidenses, su país viene realizando sobre territorio persa, señalando que "destruir las instalaciones nucleares de Irán fue difícil”.
“Fue muy difícil. Pero para mí, fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar como primer ministro, porque si no lo hubiéramos hecho todos estaríamos muertos", aseguró ante un auditorio semivacío.
El mandatario israelí, como se sabe, fue condenado por crímenes de guerra en La Haya y hoy tiene muy pocos aliados en el mundo, contándose entre ellos a Donald Trump y Javier Milei, con quien mantuvo una reunión privada en la tarde del jueves último, en Nueva York.
Netanyahu estimó que la caída del gobierno teocrático de Irán es “solo cuestión de tiempo” y pronosticó que algún día el pueblo iraní “será libre”, afirmando que “su régimen asesino será derrocado por sus mentiras, por su corrupción y por su crueldad. Este régimen malvado caerá y todos lo celebraremos”, dijo.
También lanzó duras críticas contra otros actores internacionales, acusando a los países europeos que recientemente anunciaron sanciones a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental —territorio ocupado— de ceder ante “turbas antisemitas”.
Arremetió contra Qatar, alegando que gastó “miles de millones incalculables para difundir mentiras” sobre Israel, y calificó de “tirano” al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señalando que Turquía es “un superdifusor de mentiras antisemitas”.
Y aprovechó el estrado para fustigar al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien lo había calificado como “criminal de guerra”. Netanyahu lo acusó de difundir "mentiras" sobre Israel y lo tildó de "antisemita".
"Ustedes acusan falsamente a Israel de genocidio" en Gaza, continuó, asegurando que “intentan impedirme venir aquí, intentan silenciarme. Pero no pueden silenciarme. No pueden silenciar la verdad. He aquí una verdad simple: Israel no cometió genocidio, Israel evitó el genocidio", concluyó.
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