Ante un clima hostil en la ONU, Netanyahu llamó "cobardes" y "antisemitas" a todo el mundo

Netanyahu estimó que la caída del gobierno teocrático de Irán es “solo cuestión de tiempo” y pronosticó que algún día el pueblo iraní “será libre”, afirmando que “su régimen asesino será derrocado por sus mentiras, por su corrupción y por su crueldad. Este régimen malvado caerá y todos lo celebraremos”, dijo.

También lanzó duras críticas contra otros actores internacionales, acusando a los países europeos que recientemente anunciaron sanciones a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental —territorio ocupado— de ceder ante “turbas antisemitas”.

Arremetió contra Qatar, alegando que gastó “miles de millones incalculables para difundir mentiras” sobre Israel, y calificó de “tirano” al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señalando que Turquía es “un superdifusor de mentiras antisemitas”.

Y aprovechó el estrado para fustigar al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien lo había calificado como “criminal de guerra”. Netanyahu lo acusó de difundir "mentiras" sobre Israel y lo tildó de "antisemita".

"Ustedes acusan falsamente a Israel de genocidio" en Gaza, continuó, asegurando que “intentan impedirme venir aquí, intentan silenciarme. Pero no pueden silenciarme. No pueden silenciar la verdad. He aquí una verdad simple: Israel no cometió genocidio, Israel evitó el genocidio", concluyó.