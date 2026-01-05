China volvió reclamar la excarcelación de Nicolás Maduro en favor de la soberanía de Venezuela
"No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial", expresó el ministro de Exteriores de China, al pedir la liberación de Nicolás Maduro y su mujer.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lleva dos días retenido en territorio estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores de Maduro, mientras la Justicia de Nueva York lo investiga por narcoterrorismo. Desde Beijing, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, expresó su rechazo al plan orquestado por Donald Trump a su socio en Latinoamérica.
"No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional", señaló Wang Yi con respecto a la detención abrupta de Nicolás Maduro, que fue retirado de sus aposentos en Caracas junto a su esposa durante la madrugada del 3 de enero pasado en una operación militar que dio la vuelta al mundo.
El funcionario de Beijing resaltó que "China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros", y reiteró la importancia de respetar la soberanía de los países y al Derecho Internacional como marco para las interacciones entre los gobiernos.
Ya el domingo pasado el vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, había sido citado por la agencia de noticias Xinhua acerca de la "grave preocupación" de Beijing "por la captura forzosa de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y su extracción del país".
"Beijing hace un llamado a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos de inmediato, poner fin a los intentos de derrocar al Gobierno de Venezuela y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación", expresó el vocero.
De hecho, apenas se conocieron los acontecimiento el titular del Gobierno chino, Xi Jinping, aprovechó un encuentro en la capital china con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, para afirmar que "las prácticas de unilateralismo y de intimidación hegemónica están afectando gravemente al orden internacional".
