Donald Trump, sobre los manifestantes opositores a la invasión a Venezuela: "Los más feos que vi en la vida"
El mandatario se refirió así a la protesta en Nueva York contra la acción de los Estados Unidos en Venezuela. "Estaban todos pagados", aseguró.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes a las protestas que se desarrollaron en la ciudad de Nueva York tras la primera audiencia en la que comparecieron tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, por cargos vinculados al narcotráfico.
"Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. ¿Pero de dónde ha salido esta gente?", espetó Trump ante representantes y senadores del Partido Republicano a quienes convocó este martes en el Kennedy Center de Washington DC.
De buen humor y hablándole a los suyos, Donald Trump se extendió sobre los motivos por los que ordenó la invasión a Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro y a su mujer, para luego llevarlos a Estados Unidos para que comparezcan ante la Justicia en Nueva York.
Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon inocentes en la primera citación en Nueva York y luego fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, frente a la cual se produjo una manifestación en contra de la intromisión de Estados Unidos en otros países.
En especial se escucharon consignas contra la intromisión de los Estados Unidos en la vida política, institucional y democrática de los países de América Latina, pero Donald Trump sólo atinó a señalar que se trató de los manifestantes "más feos que vi en la vida", sin retrucar sus argumentos.
En vez, el mandatario aseguró que "estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban".
Además de confirmar que las bajas durante la operación fueron de "soldados, en su mayoría cubanos", Donald Trump calificó de "brillante" la incursión realizada en la madrugada del 3 de enero pasado en Caracas, que fue cuestionada por miembros del Partido Demócrata porque no había sido aprobada por el Congreso.
"Es muy difícil imaginar cómo la prensa puede estar en contra de esto, si es de sentido común", sentenció el mandatario, quien lamentó que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, no lo felicitara por su "trabajo bien hecho". "Yo lo hubiera hecho", afirmó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario