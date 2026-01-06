Donald Trump, sobre los manifestantes opositores a la invasión a Venezuela: "Los más feos que vi en la vida"

En vez, el mandatario aseguró que "estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban".

Además de confirmar que las bajas durante la operación fueron de "soldados, en su mayoría cubanos", Donald Trump calificó de "brillante" la incursión realizada en la madrugada del 3 de enero pasado en Caracas, que fue cuestionada por miembros del Partido Demócrata porque no había sido aprobada por el Congreso.

"Es muy difícil imaginar cómo la prensa puede estar en contra de esto, si es de sentido común", sentenció el mandatario, quien lamentó que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, no lo felicitara por su "trabajo bien hecho". "Yo lo hubiera hecho", afirmó.