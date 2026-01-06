Marco Rubio le agradeció al canciller Quirno el apoyo de Argentina tras la detención de Nicolás Maduro
El secretario de Estado fue señalado por Donald Trump como uno de los funcionarios a cargo del día después tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
El secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio, llamó por teléfono este martes al canciller argentino Pablo Quirno para agradecer el apoyo político de nuestro país a la operación "Absoluta Determinación", con la que los Estados Unidos retiró por la fuerza a Nicolás Maduro de Venezuela para llevarlo ante la justicia de Nueva.
Rubio, que además es asesor en temas de seguridad y fue señalado como actor clave en la incursión de los Estados Unidos en Venezuela, le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, como consta en un comunicado que lleva la firma del vocero adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
La llamada llegó luego de que el titular de Cancillería argentina -así como todos los representantes del país ante organismos internacionales- se alinearan con el objetivo de Donald Trump en Venezuela.
La denominada “Operación Determinación Absoluta” incluyó bombardeos en puntos estratégicos mientras un comando de la Administración para el Control de Drogas (la DEA) lograba infiltrarse por la madrugada del pasado sábado en la residencia militar de Maduro en el sur de Caracas.
Tras abatir a decenas de guardias de seguridad -"cubanos, en su mayoría", según apuntó luego Donald Trump- las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lograron capturar al líder bolivariano y a su esposa, Cilia Flores, que también enfrenta cargos por sus propias acciones.
El presidente de Venezuela, ahora reemplazado por su partidaria, Delcy Rodríguez, fue trasladado en un buque de guerra a la ciudad de Nueva York, donde afrontará un proceso judicial en un tribunal federal de Manhattan por cargos vinculados al narcotráfico y el tráfico de armas, aunque el Departamento de Justicia ya descartó su rol en el "Cartel de los Soles" porque no existe tal organización.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario