Marco Rubio le agradeció al canciller Quirno el apoyo de Argentina tras la detención de Nicolás Maduro

Rubio, que además es asesor en temas de seguridad y fue señalado como actor clave en la incursión de los Estados Unidos en Venezuela, le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, como consta en un comunicado que lleva la firma del vocero adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.