Donald Trump anunció la llegada de millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo con las "autoridades provisionales" de Venezuela por una cifra récord de petróleo.
En un giro estratégico y para nada inesperado tras la reciente intervención militar en Venezuela, el presidente Donald Trump confirmó un acuerdo por petróleo con las autoridades provisionales lideradas por Delcy Rodríguez.
El pacto establece el envío de una cifra récord de crudo hacia Estados Unidos, bajo un esquema de intermediación comercial, descartando, por el momento, inversiones directas en la infraestructura petrolera del país caribeño.
"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos", contó Trump en Truth Social.
A través de su plataforma digital, el mandatario estadounidense detalló las condiciones de esta operación. En cuanto al volumen de carga, dijo que serán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo "de alta calidad".
En tanto, el crudo se comercializará a precios de mercado. Trump enfatizó que él personalmente supervisará el dinero resultante para asegurar que "se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".
Según el republicano, la orden ya fue cursada al secretario de Energía, Chris Wright, para que el transporte se realice mediante buques de almacenamiento con destino directo a los puertos de descarga estadounidenses.
Este movimiento se da en un contexto de alta tensión política. Al referirse al gobierno local como "Autoridades Provisionales", Washington busca legitimar el flujo de recursos mientras mantiene el control financiero de la operación.
El plan de "productividad e intermediación" busca reactivar el flujo energético sin comprometer capital estadounidense en territorio venezolano de forma permanente. De esta manera, no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano, sino que implementarían una intermediación comercial.
Marco Rubio agradeció el apoyo de la Argentina tras la detención de Nicolás Maduro
El secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio, llamó por teléfono este martes al canciller argentino Pablo Quirno para agradecer el apoyo político de nuestro país a la operación "Absoluta Determinación", con la que los Estados Unidos retiró por la fuerza a Nicolás Maduro de Venezuela para llevarlo ante la justicia de Nueva.
Rubio, que además es asesor en temas de seguridad y fue señalado como actor clave en la incursión de los Estados Unidos en Venezuela, le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, como consta en un comunicado que lleva la firma del vocero adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario