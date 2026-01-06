Donald Trump anunció la llegada de millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos

image La publicación de Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela.

Según el republicano, la orden ya fue cursada al secretario de Energía, Chris Wright, para que el transporte se realice mediante buques de almacenamiento con destino directo a los puertos de descarga estadounidenses.

Este movimiento se da en un contexto de alta tensión política. Al referirse al gobierno local como "Autoridades Provisionales", Washington busca legitimar el flujo de recursos mientras mantiene el control financiero de la operación.

El plan de "productividad e intermediación" busca reactivar el flujo energético sin comprometer capital estadounidense en territorio venezolano de forma permanente. De esta manera, no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano, sino que implementarían una intermediación comercial.

Marco Rubio agradeció el apoyo de la Argentina tras la detención de Nicolás Maduro

El secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio, llamó por teléfono este martes al canciller argentino Pablo Quirno para agradecer el apoyo político de nuestro país a la operación "Absoluta Determinación", con la que los Estados Unidos retiró por la fuerza a Nicolás Maduro de Venezuela para llevarlo ante la justicia de Nueva.

Rubio, que además es asesor en temas de seguridad y fue señalado como actor clave en la incursión de los Estados Unidos en Venezuela, le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, como consta en un comunicado que lleva la firma del vocero adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.