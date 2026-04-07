"City Hall Park Deliverista Hub": cómo es el centro de descanso y recarga para repartidores de Nueva York
Atento a la gran cantidad de residentes que dependen del trabajo de delivery vía app para subsistir, Zohran Mamdani presentó un proyecto para la vía pública.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes la creación del primer centro de descanso y recarga de bicicletas eléctricas para repartidores de comida, el "City Hall Park Deliverista Hub".
Con un juego lingüístico haciendo eco de otros conceptos del rubro de la gastronomía, como el de "barista", la central de descanso fue diseñada con ideas y sugerencias de repartidores de Estados Unidos.
Se espera que sea una red de locaciones con capacidad para asistir a 80.000 trabajadores en módulos específicos para el descanso, para la reparación de bicicletas y hasta cabinas de recarga de las bicicletas eléctricas que funcionarán las 24 horas, todos los días de la semana.
Los repartidores podrán acceder en esos centros a sesiones de orientación sobre seguridad vial, manejo seguro de las bicicletas eléctricas, robo de salarios y desactivación de aplicaciones.
Para algunas de esas tareas habrá personal de la organización Worker's Justice Project, que atiende a trabajadores migrantes de bajos ingresos.
"Los repartidores mantienen esta ciudad en marcha, a pesar del frío, la lluvia y todas las tormentas que se nos presentan", afirmó Mamdani al presentar el proyecto junto al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que es de Nueva York.
Mandani aseguró que tras largas horas en la calle, los trabajadores de delivery merecen "un lugar donde descansar, acceder a recursos, recargar las baterías de sus bicicletas eléctricas de forma segura y formar parte de una comunidad".
"Me enorgullece haber conseguido un millón de dólares de financiación federal para este centro para repartidores, el primero de su clase, que mejorará el acceso a puntos de recarga para bicicletas eléctricas, refugios, servicios de reparación de bicicletas y mucho más", declaró por su parte el senador Schumer.
El centro estará situado junto al consistorio neoyorquino, en el 249 de Broadway, un espacio cedido por la oficina de parques de la ciudad en el que antes se encontraba un antiguo quiosco.
"El Deliverista Hub representa una nueva tipología transformadora de infraestructura pública. Al igual que las primeras gasolineras que surgieron a principios del siglo XX en Estados Unidos, este centro de movilidad introduce un nuevo tipo de estación de servicio", afirmó Manuel Mansylla, director de la compañía diseñadora, FANTÁSTICA.
Si existen los "baristas", tan eruditos y eficaces detrás de las barras de los cafés de especialidad, los "deliveristas", o trabajadores del reparto de comida, son su contraparte aguerrida que gana la calle, una tarea desafiante en ciudades como Nueva York.
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