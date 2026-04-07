"City Hall Park Deliverista Hub": cómo es el centro de descanso y recarga para repartidores de Nueva York

"Los repartidores mantienen esta ciudad en marcha, a pesar del frío, la lluvia y todas las tormentas que se nos presentan", afirmó Mamdani al presentar el proyecto junto al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que es de Nueva York.

centro de descanso y recarga de bicicletas

Mandani aseguró que tras largas horas en la calle, los trabajadores de delivery merecen "un lugar donde descansar, acceder a recursos, recargar las baterías de sus bicicletas eléctricas de forma segura y formar parte de una comunidad".

"Me enorgullece haber conseguido un millón de dólares de financiación federal para este centro para repartidores, el primero de su clase, que mejorará el acceso a puntos de recarga para bicicletas eléctricas, refugios, servicios de reparación de bicicletas y mucho más", declaró por su parte el senador Schumer.

El centro estará situado junto al consistorio neoyorquino, en el 249 de Broadway, un espacio cedido por la oficina de parques de la ciudad en el que antes se encontraba un antiguo quiosco.

"El Deliverista Hub representa una nueva tipología transformadora de infraestructura pública. Al igual que las primeras gasolineras que surgieron a principios del siglo XX en Estados Unidos, este centro de movilidad introduce un nuevo tipo de estación de servicio", afirmó Manuel Mansylla, director de la compañía diseñadora, FANTÁSTICA.

Si existen los "baristas", tan eruditos y eficaces detrás de las barras de los cafés de especialidad, los "deliveristas", o trabajadores del reparto de comida, son su contraparte aguerrida que gana la calle, una tarea desafiante en ciudades como Nueva York.