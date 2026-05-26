Compraron un pueblo abandonado y buscan vecinos para desarrollar una aldea autosuficiente: cómo sumarse
Después de años de escuchar la frase "hay que irse a vivir al campo" una pareja decidió apostar por el ambiente bucólico y busca adeptos para su proyecto.
Cada vez que la ciudad provoca una crisis existencial en sus habitantes surge una voz que dice "hay que irse a vivir al campo" y una pareja de los Países Bajos decidió comprobar si esa es una opción efectiva para la enajenación que produce la urbe: se compraron un pueblo abandonado en España y buscan residentes para su desarrollo.
Maaike Geurts y Tibor Strausz dejaron su hogar en los Países Bajos para comprar en 2024 el pueblo de Bárcena de Bureba, en la provincia de Burgos, que forma parte de Castilla y León. En ese entonces, la pareja pagó unos 350.000 euros (poco más de 360.000 dólares) por el conjunto de edificios de piedra cuyo último habitante, don Florentino, había fallecido hacía décadas.
Como primera medida, Maaike y Tibor le dieron al paraje una red de electricidad por paneles solares con baterías alojadas en contenedores marítimos, y así por fin llegó la energía a Bárcena de Bureba, cuyos habitantes más recientes se habían ido por falta de servicios básicos como luz y agua corriente.
El pueblo llegó a estar entre 40 y 50 años desierto, con sus edificios cayéndose a pedazos por el peso del tiempo. Hoy en día hay un puñado de estructuras que son salvables, y que Maaike y Tibor pretenden restaurar con sus propias manos, y las manos de sus socios.
"Compramos un contenedor marítimo, le instalamos unos paneles solares con una batería en su interior, y ya está funcionando", anunciaron Maaike y Tibor, que tienen planes para restaurar las calles y los espacios comunes, para desarrollar un bosque en comestible -que no es lo mismo que una huerta- y para instalar un sistema de agua filtrada para aprovechar el río cercano.
Al estar en el norte de España pero tierra adentro, en la montaña, Bárcena de Bureba nunca perderá su estilo pintoresco, aislado del mundanal ruido. Pero sus nuevos propietarios esperan desarrollar el concepto de aldea autosuficiente para no necesitar nada de Burgos, por ejemplo, que es la localidad más importante y se encuentra a unos 40 kilómetros en auto.
Por el momento la pareja ya está en contacto con seis familias de los Países Bajos que están interesadas en mudarse a su aldea autosuficiente en el norte de España, pero esperan encontrar más adeptos a su iniciativa.
Las autoridades de Burgos tendrán que aprobar las obras, y los flamantes propietarios tendrán que cumplir con la burocracia y prepararse para invertir tiempo y dinero en un proyecto que, como sucede cuando uno planta un jardín, disfrutarán más las generaciones futuras que las actuales.
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