Compraron un pueblo abandonado y buscan vecinos para desarrollar una aldea autosuficiente: cómo sumarse

"Compramos un contenedor marítimo, le instalamos unos paneles solares con una batería en su interior, y ya está funcionando", anunciaron Maaike y Tibor, que tienen planes para restaurar las calles y los espacios comunes, para desarrollar un bosque en comestible -que no es lo mismo que una huerta- y para instalar un sistema de agua filtrada para aprovechar el río cercano.

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Al estar en el norte de España pero tierra adentro, en la montaña, Bárcena de Bureba nunca perderá su estilo pintoresco, aislado del mundanal ruido. Pero sus nuevos propietarios esperan desarrollar el concepto de aldea autosuficiente para no necesitar nada de Burgos, por ejemplo, que es la localidad más importante y se encuentra a unos 40 kilómetros en auto.

Por el momento la pareja ya está en contacto con seis familias de los Países Bajos que están interesadas en mudarse a su aldea autosuficiente en el norte de España, pero esperan encontrar más adeptos a su iniciativa.

Las autoridades de Burgos tendrán que aprobar las obras, y los flamantes propietarios tendrán que cumplir con la burocracia y prepararse para invertir tiempo y dinero en un proyecto que, como sucede cuando uno planta un jardín, disfrutarán más las generaciones futuras que las actuales.