Impresionante video: un auto explotó en pleno distrito financiero de Manhattan y desató momentos de tensión

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Más tarde, la MTA confirmó que el automóvil pertenecía a la agencia, aunque evitó brindar detalles sobre las posibles causas del hecho y derivó la investigación al FDNY.

Por el momento, las autoridades señalaron que no existen elementos que indiquen un hecho intencional o sospechoso, aunque el origen exacto del incendio todavía continúa bajo análisis.

Luego del operativo, una fotografía difundida por medios locales mostró cómo quedó el vehículo completamente calcinado, ubicado a pocos metros del histórico Toro de Wall Street.