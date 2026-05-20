Impresionante video: un auto explotó en pleno distrito financiero de Manhattan y desató momentos de tensión
Un automóvil de la Autoridad Metropolitana de Transporte se prendió fuego cerca del Toro de Wall Street y generó alarma. No se registraron heridos.
Momentos de tensión y preocupación se vivieron el martes por la tarde en el distrito financiero de Nueva York, luego de que un automóvil se incendiara y explotara a pocos metros del famoso Toro de Wall Street, uno de los sitios más visitados de Manhattan.
El episodio ocurrió alrededor de las 17:45, en la zona de Broadway y Stone Street, según detalló el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). En ese horario, el área estaba repleta de turistas y trabajadores que transitaban por el lugar en plena hora pico.
De acuerdo con los videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, el vehículo —que pertenecería a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA)— empezó a prenderse fuego mientras permanecía estacionado.
Las imágenes mostraron una gran columna de humo negro elevándose sobre la zona turística, mientras decenas de personas observaban la escena detrás de los vallados de seguridad colocados por la policía. Instantes más tarde, las llamas crecieron de forma repentina y el auto terminó explotando en una enorme bola de fuego, provocando corridas y gritos entre quienes se encontraban cerca del icónico monumento financiero.
Tras el estallido, personal de bomberos y efectivos policiales desplegaron un importante operativo en el lugar y lograron extinguir el incendio poco antes de las 19:00, luego de casi una hora y media de trabajo. Según confirmaron las autoridades locales, no hubo personas heridas.
Más tarde, la MTA confirmó que el automóvil pertenecía a la agencia, aunque evitó brindar detalles sobre las posibles causas del hecho y derivó la investigación al FDNY.
Por el momento, las autoridades señalaron que no existen elementos que indiquen un hecho intencional o sospechoso, aunque el origen exacto del incendio todavía continúa bajo análisis.
Luego del operativo, una fotografía difundida por medios locales mostró cómo quedó el vehículo completamente calcinado, ubicado a pocos metros del histórico Toro de Wall Street.
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